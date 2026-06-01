LUJO EN CASA
La receta más simple de masitas finas: pocos ingredientes y mucho sabor
Con pocos ingredientes y un procedimiento simple, esta preparación permite disfrutar de un clásico irresistible sin gastar una fortuna.
Un acompañante infalible para el café o el té son las masitas finas, una alternativa que suele asociarse con panaderías y confiterías, pero que también puede elaborarse en casa de manera sencilla.
Con una sencilla base de pionono y otros pocos ingredientes, es posible obtener un resultado vistoso, económico y perfecto para sorprender en la merienda o como postre después de la cena.
Ingredientes
- 1 pionono dulce
- 300 gramos de dulce de leche repostero
- 150 gramos de coco rallado
- 200 gramos de chocolate cobertura (blanco o semiamargo)
- Granas, coco extra o nueces picadas para decorar
Preparación paso a paso
- Desenrollar cuidadosamente el pionono sobre una superficie limpia y seca.
- Cubrir toda la superficie con una capa pareja de dulce de leche repostero, procurando llegar hasta los bordes.
- Espolvorear parte del coco rallado sobre el dulce de leche para aportar más textura y sabor.
- Enrollar nuevamente el pionono ejerciendo una leve presión para que quede compacto.
- Llevar el rollo a la heladera durante aproximadamente 30 minutos para que tome firmeza y resulte más sencillo cortarlo.
- Retirar y cortar rodajas de entre 2 y 3 centímetros de ancho. Cada porción será una masita fina.
- Derretir el chocolate a baño María o en intervalos cortos dentro del microondas, mezclando para evitar que se queme.
- Bañar cada pieza parcialmente o por completo con el chocolate derretido.
- Antes de que el chocolate se endurezca, decorar con coco rallado, granas de colores, nueces picadas o hilos de chocolate.
- Dejar reposar hasta que la cobertura se solidifique por completo. Luego conservar en frío hasta el momento de servir.
Consejos para que las masitas finas queden perfectas
- Utilizá dulce de leche repostero para lograr una mejor consistencia y evitar que el relleno se desborde al cortar las porciones.
- Antes de cortar el rollo, dejalo al menos 30 minutos en la heladera. Este paso ayuda a obtener piezas más prolijas y uniformes.
- Si querés una presentación más elegante, utilizá una mezcla de chocolate blanco y semiamargo, alternando las coberturas entre las distintas masitas.
- Para cortes más precisos, empleá un cuchillo bien afilado y limpialo después de cada corte.
- Podés personalizar la decoración con coco rallado, nueces picadas, almendras, granas de colores o hilos de chocolate.
- Si las preparás con anticipación, conserválas en un recipiente hermético dentro de la heladera. Se mantienen en perfectas condiciones durante varios días.