La receta más simple de masitas finas: pocos ingredientes y mucho sabor

Un acompañante infalible para el café o el té son las masitas finas, una alternativa que suele asociarse con panaderías y confiterías, pero que también puede elaborarse en casa de manera sencilla.

Con una sencilla base de pionono y otros pocos ingredientes, es posible obtener un resultado vistoso, económico y perfecto para sorprender en la merienda o como postre después de la cena.

Con una base de pionono y mucho sabor, las masitas finas son una alternativa perfecta para cualquier día de la semana.

Ingredientes

1 pionono dulce

300 gramos de dulce de leche repostero

150 gramos de coco rallado

200 gramos de chocolate cobertura (blanco o semiamargo)

Granas, coco extra o nueces picadas para decorar

Pionono, dulce de leche, coco y chocolate son suficientes para preparar una bandeja de masitas finas digna de una confitería.

Preparación paso a paso

Desenrollar cuidadosamente el pionono sobre una superficie limpia y seca. Cubrir toda la superficie con una capa pareja de dulce de leche repostero, procurando llegar hasta los bordes. Espolvorear parte del coco rallado sobre el dulce de leche para aportar más textura y sabor. Enrollar nuevamente el pionono ejerciendo una leve presión para que quede compacto. Llevar el rollo a la heladera durante aproximadamente 30 minutos para que tome firmeza y resulte más sencillo cortarlo. Retirar y cortar rodajas de entre 2 y 3 centímetros de ancho. Cada porción será una masita fina. Derretir el chocolate a baño María o en intervalos cortos dentro del microondas, mezclando para evitar que se queme. Bañar cada pieza parcialmente o por completo con el chocolate derretido. Antes de que el chocolate se endurezca, decorar con coco rallado, granas de colores, nueces picadas o hilos de chocolate. Dejar reposar hasta que la cobertura se solidifique por completo. Luego conservar en frío hasta el momento de servir.

El secreto está en enrollar, enfriar y cortar prolijamente antes de cubrir cada pieza con chocolate y decoración.

Consejos para que las masitas finas queden perfectas

Utilizá dulce de leche repostero para lograr una mejor consistencia y evitar que el relleno se desborde al cortar las porciones.

Antes de cortar el rollo, dejalo al menos 30 minutos en la heladera. Este paso ayuda a obtener piezas más prolijas y uniformes.

Si querés una presentación más elegante, utilizá una mezcla de chocolate blanco y semiamargo, alternando las coberturas entre las distintas masitas.

Para cortes más precisos, empleá un cuchillo bien afilado y limpialo después de cada corte.

Podés personalizar la decoración con coco rallado, nueces picadas, almendras, granas de colores o hilos de chocolate.

Si las preparás con anticipación, conserválas en un recipiente hermético dentro de la heladera. Se mantienen en perfectas condiciones durante varios días.



