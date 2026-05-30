Alfajor de nuez: la receta que conquista desde la primera mordida

La merienda es uno de los momentos más esperados del día, ya que representa una pausa ideal para disfrutar de algo rico mientras se comparte una charla, se estudia o simplemente se descansa.

Para aquellos que estén aburridos de las recetas tradicionales, los alfajores de nuez son una propuesta creativa que combina dulzura, suavidad y un agradable toque crocante.

Receta de alfajor de nuez: el dulce artesanal que sorprende por su sabor

Ingredientes para los alfajores de nuez

Para las tapas:

200 g de harina 0000

100 g de nueces picadas finamente

100 g de manteca a temperatura ambiente

80 g de azúcar impalpable

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo para hornear

Para el relleno:

300 g de dulce de leche repostero

Para decorar:

Nueces trituradas

Azúcar impalpable (opcional)

Pocos ingredientes y una combinación equilibrada permiten lograr un resultado casero lleno de sabor y textura.

Preparación paso a paso

Paso 1: Preparar la masa

Colocar la manteca blanda en un bowl junto con el azúcar impalpable. Batir hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea. Incorporar el huevo y la esencia de vainilla, integrando bien todos los ingredientes.

Paso 2: Incorporar los secos

Agregar la harina previamente tamizada junto con el polvo para hornear. Sumar las nueces picadas y mezclar hasta formar una masa uniforme. Evitar amasar en exceso para que las tapas queden tiernas.

Paso 3: Llevar al frío

Formar un disco con la masa, envolverlo en film y refrigerar durante 30 minutos. Este paso ayuda a que tome consistencia y resulte más fácil estirarla.

Paso 4: Cortar las tapas

Retirar la masa de la heladera y estirarla sobre una superficie ligeramente enharinada hasta alcanzar aproximadamente medio centímetro de espesor. Cortar círculos del tamaño deseado utilizando un cortante o un vaso.

Paso 5: Hornear

Distribuir las tapas en una placa para horno previamente enmantecada o cubierta con papel manteca. Cocinar en horno precalentado a 180°C durante 10 a 12 minutos, hasta que apenas comiencen a dorarse en los bordes.

Paso 6: Dejar enfriar

Retirar del horno y dejar enfriar completamente sobre una rejilla. Es importante que las tapas estén frías antes de rellenarlas.

Paso 7: Armar los alfajores

Colocar una generosa cantidad de dulce de leche repostero sobre una tapa y cubrir con otra, presionando suavemente para distribuir el relleno.

Paso 8: Decorar

Pasar los bordes por nueces trituradas y, si se desea, espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.

Los alfajores de nuez se pueden decorar como más te gusten

Consejos para lograr un alfajor de nuez perfecto

Utilizá nueces frescas y de buena calidad, ya que son las protagonistas de la receta y aportan gran parte del sabor.

No amases demasiado la preparación para evitar que las tapas queden duras después de la cocción.

Respetá el tiempo de frío antes de estirar la masa; esto facilita el trabajo y ayuda a conservar la forma durante el horneado.

Controlá la cocción cuidadosamente: las tapas deben quedar apenas doradas en los bordes para mantener una textura tierna.

Esperá a que se enfríen por completo antes de agregar el relleno para evitar que se rompan.

Elegí dulce de leche repostero, ya que tiene mayor consistencia y no se desborda al armar los alfajores.

Dejalos reposar algunas horas antes de consumirlos; los sabores se integran mejor y la textura resulta aún más agradable.

Conservalos en un recipiente hermético para mantener su frescura durante varios días.



