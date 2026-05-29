La receta exprés de ñoquis para cocinar hoy en menos de 10 minutos

Cada 29 de mayo evoca una de las costumbres más arraigadas en los hogares del país: disfrutar de un buen plato de pasta y colocar un billete debajo del plato como símbolo de prosperidad. Para solucionar este dilema culinario en la jornada de hoy, el cocinero Roberto Ottini comparte una técnica que permite tener la comida lista en exactamente 8 minutos y 30 segundos.

A diferencia del método convencional, esta alternativa no requiere cocinar vegetales ni pasar horas dándole consistencia a la masa. Se estructura directamente en frío dentro de una olla, generando una textura compacta similar a la pâte à choux que luego se corta con facilidad y se derrite en la boca.

Todo lo que necesitás en la mesada antes de empezar

Para la masa express

1 litro de leche entera .

300 gramos de harina 0000 .

200 gramos de almidón de maíz .

2 huevos enteros.

Aceite de oliva, sal y pimienta negra en cantidad necesaria.

Para la salsa fresca de la "mamma"

1 kilo de tomates perita .

400 gramos de ricota fresca .

100 gramos de queso rallado (preferentemente parmesano).

2 dientes de ajo y 10 hojas de albahaca fresca .

Aceite de oliva, sal, pimienta y una pizca de azúcar.

El chef italiano Roberto Ottini propone un método de cocción en frío que elimina el hervido previo de la papa y agiliza el armado de la masa en la olla.

Del fuego al plato: cómo lograr la receta en minutos

Se introduce dentro de una olla limpia y sin encender el fuego la leche junto con la harina, el almidón de maíz, los dos huevos y un chorrito de aceite de oliva, condimentando con sal y pimienta antes de revolver enérgicamente con un batidor de alambre hasta disolver los grumos. Se lleva la olla a una hornalla a fuego medio-alto y se cocina la preparación revolviendo de manera constante con una cuchara de madera, permitiendo que la mezcla absorba los líquidos y se transforme en un compuesto pesado que se despegue de las paredes del recipiente. Se vuelca la masa caliente sobre una mesada espolvoreada con harina o semolín, estirando cilindros delgados con las manos de forma suave para luego cortar los trozos del tamaño deseado o pasarlos opcionalmente por la clásica tablilla ñoquera. En paralelo, se escurre el suero de la ricota en un colador mientras se doran los ajos picados en una sartén con aceite de oliva, sumando los tomates perita en cubos con una pizca de azúcar para dejar que la salsa se reduzca por apenas 5 minutos. Se vierten los ñoquis en una olla con abundante agua hirviendo y sal, retirándolos en cuanto suben a la superficie para pasarlos directamente a la sartén con la salsa caliente, incorporando al final la ricota desgranada, las hojas de albahaca fresca y el queso parmesano justo antes de servir.