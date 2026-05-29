Cómo hacer un delicioso budín de pan: receta ideal para reciclar el pan que sobró

El budín de pan es una preparación clásica que nunca pierde vigencia. Su popularidad se explica, en gran parte, por su simpleza y por la posibilidad de elaborarlo con ingredientes básicos que suelen estar disponibles en cualquier hogar.

Muchas veces, el pan que sobra del día anterior o que se endurece con el paso del tiempo termina descartándose o utilizándose únicamente para hacer pan rallado. Sin embargo, ese mismo ingrediente puede convertirse en la base de una receta dulce, rendidora y con un sabor que remite a lo casero.

Además, una de las ventajas de este postre es su versatilidad. No solo se puede preparar con pan común, sino también con otros panificados como medialunas, restos de budines o bizcochuelos.

Ingredientes y paso a paso para hacer budín de pan

Para esta receta se necesitan:

500 gramos de pan (o cualquier otro panificado).

1 litro de leche.

5 huevos.

200 gramos de azúcar.

Opcional: 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Opcional: 50 gramos de chocolate.

Opcional: 50 gramos de frutos secos (es común ponerle pasas de uvas, pero puede ser cualquiera de tu preferencia).





El budín de pan se puede acompañar con dulce de leche o crema. También se le puede sumar caramelo o chocolate derretido para brindarle un toque más intenso.

Procedimiento :

El primer paso es precalentar el horno a 160 grados. Mientras tanto, se puede preparar el caramelo colocando 50 gramos de azúcar con el doble de agua en una sartén o cacerola hasta que tome color. Ese caramelo se vuelca en el molde que se utilizará para la cocción y se reserva.

Luego, en un recipiente amplio, se coloca el pan cortado en trozos y se lo cubre con la leche previamente tibia. A esta mezcla se le agrega el azúcar y, si se desea, esencia de vainilla o canela para aromatizar. También se puede sumar ralladura de limón o naranja para aportar un sabor más fresco.

En paralelo, se baten levemente los huevos y se incorporan a la preparación. Es importante dejar reposar la mezcla unos minutos para que el pan se hidrate correctamente y se integren bien los ingredientes.

En este punto, se pueden agregar ingredientes extra como chips de chocolate, frutos secos o pasas de uva, según el gusto personal. Luego, la mezcla se vuelca en el molde acaramelado.

Para la cocción, se utiliza la técnica de baño maría: el molde se coloca dentro de una fuente más grande con agua caliente. Se lleva al horno durante aproximadamente 45 minutos. Para verificar que esté listo, se puede pinchar con un cuchillo; si sale limpio, el budín está cocido.

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