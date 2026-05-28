Cómo hacer barritas proteicas, ideales para el preentreno y sumar energía

Las barritas proteicas se convirtieron en una alternativa cada vez más elegida por quienes realizan actividad física o buscan incorporar snacks más nutritivos a su rutina diaria.

A diferencia de las versiones industriales, las preparaciones caseras permiten controlar los ingredientes y adaptar la receta según las necesidades personales. De esta manera, es posible regular el contenido de azúcar, elegir el tipo de proteína y sumar otros componentes que aporten sabor y valor nutricional.

Ingredientes y paso a paso para preparar barritas proteicas

Ingredientes :

2 tazas de avena

1 taza de proteína en polvo sabor vainilla o chocolate (también puede reemplazarse por leche en polvo, aunque con menor aporte proteico)

1/2 taza de mantequilla de maní

1/3 taza de miel

1/2 taza de leche

1/4 taza de chips de chocolate o frutos secos picados

1 cucharadita de esencia de vainilla





La ventaja de hacer barritas caseras es que se pueden ajustar los ingredientes, según las preferencias y los requerimientos nutricionales.

Procedimiento:

El primer paso consiste en mezclar los ingredientes secos en un recipiente amplio: la avena, la proteína en polvo y los chips de chocolate o frutos secos. Esta combinación será la base de la preparación.

En otro bowl, se integran los ingredientes líquidos y más cremosos, como la mantequilla de maní, la miel, la leche y la esencia de vainilla. Es importante lograr una mezcla homogénea para facilitar la unión con los secos.

Luego, ambas preparaciones se combinan hasta obtener una masa uniforme y compacta. Si la textura resulta demasiado seca, se puede agregar un poco más de leche; si está muy húmeda, un extra de avena ayudará a equilibrarla.

Una vez lista, la mezcla se coloca en un molde o fuente pequeña previamente cubierta con papel manteca. Se presiona firmemente para nivelar la superficie y compactar bien la preparación.

El siguiente paso es llevar la preparación a la heladera durante al menos dos horas. Este reposo permite que la masa tome consistencia y sea más fácil de cortar. Finalmente, se retira del frío, se desmolda y se corta en forma de barritas del tamaño deseado.

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