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Miércoles, 27 de mayo de 2026

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CLAVE

Recetas nutritivas con lácteos: opciones para incorporar proteínas sin gastar de más

Opciones dulces y saladas fáciles de preparar que ayudan a incorporar calcio, energía y nutrientes esenciales en cualquier momento del día.

MBurczynsky

Los productos lácteos ocupan un lugar importante dentro de una alimentación equilibrada gracias a su aporte de calcio, proteínas, vitaminas y minerales esenciales para el organismo.

Incorporarlos en las comidas diarias puede ayudar a fortalecer huesos, mejorar la salud muscular y aportar energía de buena calidad para diferentes partes del cuerpo.

Además de la clásica leche o el yogur, existen múltiples maneras de incluir estos alimentos en recetas caseras, tanto dulces como saladas. 

Consumir lácteos es más sencillo de lo que parece.
Consumir lácteos es más sencillo de lo que parece.

4 recetas creativas con lácteos

Pan de yogur griego


Ingredientes

  • 1 yogur griego natural: aporta proteínas y genera una textura suave.
  • 2 tazas de harina leudante: brinda energía y estructura a la preparación
  • 1 cucharadita de sal
  • Aceite de oliva opcional: suma grasas saludables

Preparación

  1. Mezclar el yogur con la harina y la sal hasta formar una masa.
  2. Amasar suavemente durante algunos minutos.
  3. Dar forma al pan y colocarlo en una fuente aceitada.
  4. Cocinar en horno medio durante aproximadamente 30 minutos.
  5. Esperar que se enfríe antes de cortar.

Las preparaciones caseras permiten incorporar nutrientes de forma simple y deliciosa.

Las preparaciones caseras permiten incorporar nutrientes de forma simple y deliciosa.

Medallones de espinaca y queso


Ingredientes

  • 1 atado de espinaca cocida: aporta hierro, fibra y vitaminas.
  • 100 gramos de queso port salut o mozzarella: suma calcio y proteínas.
  • 2 huevos: ayudan a unir la preparación y aportan nutrientes esenciales.
  • 3 cucharadas de avena: mejora el aporte de fibra y textura.
  • Condimentos a gusto

Preparación

  1. Picar la espinaca previamente cocida.
  2. Mezclar con huevos, queso en cubos pequeños y avena.
  3. Condimentar a gusto.
  4. Formar medallones y colocarlos en una placa para horno.
  5. Cocinar hasta dorar de ambos lados.

Los medallones&nbsp;pueden cocinarse en sartén antiadherente para una versión más rápida.

Los medallones pueden cocinarse en sartén antiadherente para una versión más rápida.

Cheesecake de yogur natural


Ingredientes

  • 2 yogures naturales: contiene calcio, proteínas y probióticos beneficiosos para la salud digestiva.
  • 200 gramos de queso crema light: aporta textura y proteínas.
  • 2 huevos.
  • 2 cucharadas de avena molida: brinda fibra y ayuda a generar mayor saciedad.
  • Endulzante o miel a gusto.
  • Frutas frescas para decorar: suman vitaminas y antioxidantes.

 Preparación

  1. Mezclar el yogur con el queso crema y los huevos.
  2. Agregar avena y el endulzante elegido.
  3. Volcar la mezcla en un molde pequeño previamente aceitado.
  4. Cocinar en horno medio durante 35 o 40 minutos.
  5. Dejar enfriar y decorar con frutas frescas.

Queda aún mejor si se deja reposar algunas horas en la heladera antes de consumir.

Queda aún mejor si se deja reposar algunas horas en la heladera antes de consumir.

Flan saludable


Ingredientes

  • 500 mililitros de leche descremada: aporta calcio y proteínas con menos grasa.
  • 3 huevos: contienen proteínas de alta calidad y vitaminas.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla: suma sabor sin necesidad de agregar azúcar extra.
  • Endulzante a gusto.

Preparación

  1. Mezclar la leche con los huevos, la vainilla y el endulzante.
  2. Batir hasta integrar bien todos los ingredientes.
  3. Colocar la preparación en una flanera o moldes individuales.
  4. Cocinar a baño maría en horno medio durante aproximadamente 40 minutos.
  5. Dejar enfriar y llevar a la heladera antes de servir.

Para una textura más cremosa, evitar batir en exceso para que no se formen demasiadas burbujas.

Para una textura más cremosa, evitar batir en exceso para que no se formen demasiadas burbujas.

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