Recetas nutritivas con lácteos: opciones para incorporar proteínas sin gastar de más

Los productos lácteos ocupan un lugar importante dentro de una alimentación equilibrada gracias a su aporte de calcio, proteínas, vitaminas y minerales esenciales para el organismo.

Incorporarlos en las comidas diarias puede ayudar a fortalecer huesos, mejorar la salud muscular y aportar energía de buena calidad para diferentes partes del cuerpo.

Además de la clásica leche o el yogur, existen múltiples maneras de incluir estos alimentos en recetas caseras, tanto dulces como saladas.

Consumir lácteos es más sencillo de lo que parece.

4 recetas creativas con lácteos



Pan de yogur griego



Ingredientes

1 yogur griego natural: aporta proteínas y genera una textura suave.

2 tazas de harina leudante: brinda energía y estructura a la preparación

1 cucharadita de sal

Aceite de oliva opcional: suma grasas saludables

Preparación

Mezclar el yogur con la harina y la sal hasta formar una masa. Amasar suavemente durante algunos minutos. Dar forma al pan y colocarlo en una fuente aceitada. Cocinar en horno medio durante aproximadamente 30 minutos. Esperar que se enfríe antes de cortar.

Las preparaciones caseras permiten incorporar nutrientes de forma simple y deliciosa.

Medallones de espinaca y queso



Ingredientes

1 atado de espinaca cocida: aporta hierro, fibra y vitaminas.

100 gramos de queso port salut o mozzarella: suma calcio y proteínas.

2 huevos: ayudan a unir la preparación y aportan nutrientes esenciales.

3 cucharadas de avena: mejora el aporte de fibra y textura.

Condimentos a gusto

Preparación

Picar la espinaca previamente cocida. Mezclar con huevos, queso en cubos pequeños y avena. Condimentar a gusto. Formar medallones y colocarlos en una placa para horno. Cocinar hasta dorar de ambos lados.

Los medallones pueden cocinarse en sartén antiadherente para una versión más rápida.

Cheesecake de yogur natural



Ingredientes

2 yogures naturales: contiene calcio, proteínas y probióticos beneficiosos para la salud digestiva.

200 gramos de queso crema light: aporta textura y proteínas.

2 huevos.

2 cucharadas de avena molida: brinda fibra y ayuda a generar mayor saciedad.

Endulzante o miel a gusto.

Frutas frescas para decorar: suman vitaminas y antioxidantes.

Preparación

Mezclar el yogur con el queso crema y los huevos. Agregar avena y el endulzante elegido. Volcar la mezcla en un molde pequeño previamente aceitado. Cocinar en horno medio durante 35 o 40 minutos. Dejar enfriar y decorar con frutas frescas.

Queda aún mejor si se deja reposar algunas horas en la heladera antes de consumir.

Flan saludable



Ingredientes

500 mililitros de leche descremada: aporta calcio y proteínas con menos grasa.

3 huevos: contienen proteínas de alta calidad y vitaminas.

1 cucharadita de esencia de vainilla: suma sabor sin necesidad de agregar azúcar extra.

Endulzante a gusto.

Preparación

Mezclar la leche con los huevos, la vainilla y el endulzante. Batir hasta integrar bien todos los ingredientes. Colocar la preparación en una flanera o moldes individuales. Cocinar a baño maría en horno medio durante aproximadamente 40 minutos. Dejar enfriar y llevar a la heladera antes de servir.