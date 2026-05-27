CLAVE
Recetas nutritivas con lácteos: opciones para incorporar proteínas sin gastar de más
Opciones dulces y saladas fáciles de preparar que ayudan a incorporar calcio, energía y nutrientes esenciales en cualquier momento del día.
Los productos lácteos ocupan un lugar importante dentro de una alimentación equilibrada gracias a su aporte de calcio, proteínas, vitaminas y minerales esenciales para el organismo.
Incorporarlos en las comidas diarias puede ayudar a fortalecer huesos, mejorar la salud muscular y aportar energía de buena calidad para diferentes partes del cuerpo.
Además de la clásica leche o el yogur, existen múltiples maneras de incluir estos alimentos en recetas caseras, tanto dulces como saladas.
4 recetas creativas con lácteos
Pan de yogur griego
Ingredientes
- 1 yogur griego natural: aporta proteínas y genera una textura suave.
- 2 tazas de harina leudante: brinda energía y estructura a la preparación
- 1 cucharadita de sal
- Aceite de oliva opcional: suma grasas saludables
Preparación
- Mezclar el yogur con la harina y la sal hasta formar una masa.
- Amasar suavemente durante algunos minutos.
- Dar forma al pan y colocarlo en una fuente aceitada.
- Cocinar en horno medio durante aproximadamente 30 minutos.
- Esperar que se enfríe antes de cortar.
Medallones de espinaca y queso
Ingredientes
- 1 atado de espinaca cocida: aporta hierro, fibra y vitaminas.
- 100 gramos de queso port salut o mozzarella: suma calcio y proteínas.
- 2 huevos: ayudan a unir la preparación y aportan nutrientes esenciales.
- 3 cucharadas de avena: mejora el aporte de fibra y textura.
- Condimentos a gusto
Preparación
- Picar la espinaca previamente cocida.
- Mezclar con huevos, queso en cubos pequeños y avena.
- Condimentar a gusto.
- Formar medallones y colocarlos en una placa para horno.
- Cocinar hasta dorar de ambos lados.
Cheesecake de yogur natural
Ingredientes
- 2 yogures naturales: contiene calcio, proteínas y probióticos beneficiosos para la salud digestiva.
- 200 gramos de queso crema light: aporta textura y proteínas.
- 2 huevos.
- 2 cucharadas de avena molida: brinda fibra y ayuda a generar mayor saciedad.
- Endulzante o miel a gusto.
- Frutas frescas para decorar: suman vitaminas y antioxidantes.
Preparación
- Mezclar el yogur con el queso crema y los huevos.
- Agregar avena y el endulzante elegido.
- Volcar la mezcla en un molde pequeño previamente aceitado.
- Cocinar en horno medio durante 35 o 40 minutos.
- Dejar enfriar y decorar con frutas frescas.
Flan saludable
Ingredientes
- 500 mililitros de leche descremada: aporta calcio y proteínas con menos grasa.
- 3 huevos: contienen proteínas de alta calidad y vitaminas.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla: suma sabor sin necesidad de agregar azúcar extra.
- Endulzante a gusto.
Preparación
- Mezclar la leche con los huevos, la vainilla y el endulzante.
- Batir hasta integrar bien todos los ingredientes.
- Colocar la preparación en una flanera o moldes individuales.
- Cocinar a baño maría en horno medio durante aproximadamente 40 minutos.
- Dejar enfriar y llevar a la heladera antes de servir.