Receta proteica de wraps de pollo y vegetales: saciantes e ideales para resolver almuerzo o cena
Una preparación simple, rápida y nutritiva que combina pollo con vegetales frescos, ideal para quienes buscan una opción práctica y equilibrada para el día a día.
Los wraps de pollo y verduras se consolidan como una alternativa versátil para quienes necesitan resolver un almuerzo o una cena sin dedicar demasiado tiempo a la cocina.
Además de su practicidad, esta receta resulta una excelente opción para llevar como vianda al trabajo o la facultad, ya que su formato enrollado facilita el transporte y el consumo.
Al incluir pechuga de pollo, una carne magra, esta receta cuenta con una buena cantidad de proteínas. A su vez, la combinación de vegetales contribuye a una mayor sensación de saciedad y a una alimentación más equilibrada.
Receta para hacer wraps de pollo y vegetales, ideal para llevar como vianda y sumar buen aporte de proteínas
Ingredientes (para 4 wraps):
- 4 masas para wraps
- 400 gramos de pechuga de pollo
- 80 gramos de lechuga
- 80 gramos de repollo
- 1 cucharada de mayonesa
- 1 cucharadita de mostaza
- Sal, pimienta y limón a gusto
Preparación:
- Para comenzar, se recomienda lavar bien las verduras con agua y unas gotas de vinagre, para luego escurrirlas correctamente. Una vez limpias, se cortan la lechuga y el repollo en tiras finas y se reservan en un recipiente amplio.
- Por otro lado, se prepara el pollo. Se puede condimentar con sal, pimienta y unas gotas de limón para realzar el sabor. Luego, se cocina en una plancha o sartén con una mínima cantidad de aceite hasta que esté bien cocido. Una vez listo, se corta en tiras o trozos pequeños.
- En paralelo, se elabora una salsa sencilla mezclando la mayonesa con la mostaza. Esta preparación se integra con las verduras ya cortadas, generando una ensalada fresca que servirá de relleno.
- Finalmente, se arma cada wrap: sobre la masa se disponen las tiras de pollo junto con la mezcla de vegetales. Se enrolla de forma firme para evitar que se desarme y ya está listo para servir o guardar como vianda.
Tips para realzar el sabor
Para potenciar el sabor, se puede agregar un toque de ajo en polvo o pimentón al pollo durante la cocción. También es posible sumar otros vegetales como zanahoria rallada o tomate, según preferencia.
Otra opción es utilizar wraps integrales, que incrementan el contenido de fibra del plato. Para una versión más liviana, se puede reemplazar la mayonesa por yogur natural o queso untable descremado.