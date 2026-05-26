Receta proteica de wraps de pollo y vegetales: saciantes e ideales para resolver almuerzo o cena

Los wraps de pollo y verduras se consolidan como una alternativa versátil para quienes necesitan resolver un almuerzo o una cena sin dedicar demasiado tiempo a la cocina.

Además de su practicidad, esta receta resulta una excelente opción para llevar como vianda al trabajo o la facultad, ya que su formato enrollado facilita el transporte y el consumo.

Al incluir pechuga de pollo, una carne magra, esta receta cuenta con una buena cantidad de proteínas. A su vez, la combinación de vegetales contribuye a una mayor sensación de saciedad y a una alimentación más equilibrada.

Receta para hacer wraps de pollo y vegetales, ideal para llevar como vianda y sumar buen aporte de proteínas

Ingredientes (para 4 wraps):

4 masas para wraps

400 gramos de pechuga de pollo

80 gramos de lechuga

80 gramos de repollo

1 cucharada de mayonesa

1 cucharadita de mostaza

Sal, pimienta y limón a gusto

Los wraps son de esas recetas fáciles y prácticas que permiten resolver un almuerzo, cena o vianda. Además, es una preparación que permite incorporar distintas variedades de vegetales y proteínas.

Preparación:

Para comenzar, se recomienda lavar bien las verduras con agua y unas gotas de vinagre, para luego escurrirlas correctamente. Una vez limpias, se cortan la lechuga y el repollo en tiras finas y se reservan en un recipiente amplio. Por otro lado, se prepara el pollo. Se puede condimentar con sal, pimienta y unas gotas de limón para realzar el sabor. Luego, se cocina en una plancha o sartén con una mínima cantidad de aceite hasta que esté bien cocido. Una vez listo, se corta en tiras o trozos pequeños. En paralelo, se elabora una salsa sencilla mezclando la mayonesa con la mostaza. Esta preparación se integra con las verduras ya cortadas, generando una ensalada fresca que servirá de relleno. Finalmente, se arma cada wrap: sobre la masa se disponen las tiras de pollo junto con la mezcla de vegetales. Se enrolla de forma firme para evitar que se desarme y ya está listo para servir o guardar como vianda.

Tips para realzar el sabor

Para potenciar el sabor, se puede agregar un toque de ajo en polvo o pimentón al pollo durante la cocción. También es posible sumar otros vegetales como zanahoria rallada o tomate, según preferencia.

Otra opción es utilizar wraps integrales, que incrementan el contenido de fibra del plato. Para una versión más liviana, se puede reemplazar la mayonesa por yogur natural o queso untable descremado.