Receta de tacos proteicos de carne y palta: deliciosos, nutritivos y fáciles

Los tacos proteicos de carne y palta son una alternativa práctica y sabrosa para los que buscan recetas equilibradas sin caer en las preparaciones aburridas de siempre. La combinación entre la sazón de la pieza condimentada con los vegetales aporta textura, saciedad y gran aporte nutricional.

Además de ser fáciles de preparar, estos bocadillos pueden adaptarse a distintos estilos de alimentación y funcionan tanto para almuerzos como para la cena. Se hacen con ingredientes simples, en pocos pasos y minutos, los que los vuelve grandes aliados para tus comidas.

¿Cómo preparar la receta de tacos de carne y palta en pocos minutos?

¿Cómo preparar la receta de tacos de carne y palta en pocos minutos?

Otro de sus puntos fuertes es la versatilidad, pueden prepararse con tortillas integrales, sumar vegetales extra o acompañarse con salsas caseras para potenciar aún más el sabor. Es una propuesta moderna y fácil de incorporar al menú semanal.

Ingredientes

Para el relleno:

500 gramos de carne picada

1 palta

1 tomate picado

1/2 cebolla morada

Jugo de limón

Lechuga o repollo finamente cortado

Pimentón, comino, ajo en polvo y ají molido a gusto

Sal y pimienta

Un chorrito de aceite de oliva

Para las tortillas integrales:

2 tazas de harina integral

2 cucharadas de aceite de oliva

3/4 tazas de agua tibia

1 pizca de sal





Paso a paso

-En un bowl, mezclar la harina integral con la sal. Agregar el aceite de oliva y el agua tibia de a poco mientras se hace la masa. Amasar durante unos minutos hasta lograr una textura suave y homogénea. Cubrir y dejar reposar 20 minutos.

-Dividir la masa en pequeñas porciones y estirar cada una con palo de amasar hasta formar discos finos. Cocinar las tortillas en una sartén caliente, sin aceite, durante aproximadamente 1 minuto por lado o hasta que comiencen a dorarse levemente.

-Calentar una sartén con un chorrito de aceite de oliva y cocinar la cebolla hasta que quede transparente. Incorporar la carne picada y condimentar con sal, pimienta, pimentón, comino y ajo en polvo. Cocinar hasta que la carne quede bien dorada.

-Pisar ligeramente la palta con el jugo de limón, sal y pimienta. También puede dejarse en cubos para aportar más textura.

-Rellenar cada tortilla con la carne caliente, agregar tomate, lechuga o repollo y terminar con la palta. Opcionalmente, sumar cilantro fresco, yogur natural o unas gotas de salsa picante para dar mas sabor.