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Lunes, 18 de mayo de 2026

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SABROSOS

Receta de tacos proteicos de carne y palta: deliciosos, nutritivos y fáciles

Una receta práctica, nutritiva y llena de sabor, ideal para quienes buscan una comida alta en proteínas pero sin que pierda lo gustoso.

CLederer

Los tacos proteicos de carne y palta son una alternativa práctica y sabrosa para los que buscan recetas equilibradas sin caer en las preparaciones aburridas de siempre. La combinación entre la sazón de la pieza condimentada con los vegetales aporta textura, saciedad y gran aporte nutricional. 

Además de ser fáciles de preparar, estos bocadillos pueden adaptarse a distintos estilos de alimentación y funcionan tanto para almuerzos como para la cena. Se hacen con ingredientes simples, en pocos pasos y minutos, los que los vuelve grandes aliados para tus comidas. 

¿Cómo preparar la receta de tacos de carne y palta en pocos minutos?

¿Cómo preparar la receta de tacos de carne y palta en pocos minutos?

¿Cómo preparar la receta de tacos de carne y palta en pocos minutos?

Otro de sus puntos fuertes es la versatilidad, pueden prepararse con tortillas integrales, sumar vegetales extra o acompañarse con salsas caseras para potenciar aún más el sabor. Es una propuesta moderna y fácil de incorporar al menú semanal. 

Ingredientes 

Para el relleno: 

  • 500 gramos de carne picada 
  • 1 palta 
  • 1 tomate picado
  • 1/2 cebolla morada
  • Jugo de limón
  • Lechuga o repollo finamente cortado
  • Pimentón, comino, ajo en polvo y ají molido a gusto
  • Sal y pimienta
  • Un chorrito de aceite de oliva

Para las tortillas integrales:

  • 2 tazas de harina integral
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 3/4 tazas de agua tibia 
  • 1 pizca de sal


Paso a paso

-En un bowl, mezclar la harina integral con la sal. Agregar el aceite de oliva y el agua tibia de a poco mientras se hace la masa. Amasar durante unos minutos hasta lograr una textura suave y homogénea. Cubrir y dejar reposar 20 minutos. 

-Dividir la masa en pequeñas porciones y estirar cada una con palo de amasar hasta formar discos finos. Cocinar las tortillas en una sartén caliente, sin aceite, durante aproximadamente 1 minuto por lado o hasta que comiencen a dorarse levemente. 

-Calentar una sartén con un chorrito de aceite de oliva y cocinar la cebolla hasta que quede transparente. Incorporar la carne picada y condimentar con sal, pimienta, pimentón, comino y ajo en polvo. Cocinar hasta que la carne quede bien dorada. 

-Pisar ligeramente la palta con el jugo de limón, sal y pimienta. También puede dejarse en cubos para aportar más textura. 

-Rellenar cada tortilla con la carne caliente, agregar tomate, lechuga o repollo y terminar con la palta. Opcionalmente, sumar cilantro fresco, yogur natural o unas gotas de salsa picante para dar mas sabor.

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