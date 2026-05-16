Zapallo relleno: una receta que sorprende en los días de frío

Con la llegada de las bajas temperaturas, los platos horneados y calientes se transforman en los verdaderos protagonistas de la mesa hogareña. El zapallo cabutia se consolidó como uno de los ingredientes más versátiles de la temporada otoñal debido a su resistencia y sabor.

Su corteza firme y su pulpa texturada ofrecen el contenedor natural ideal para elaboraciones que buscan concentrar fragancias dentro del horno. En esta oportunidad, una combinación que incorpora mariscos y una base vegetal ofreció un menú nutritivo, excelente para hacerle frente al clima gélido.

La gran ventaja de esta preparación reside en que las proporciones pueden adaptarse de manera flexible "a ojo", dependiendo del tamaño de la pieza seleccionada. Además, la técnica de elaboración demostró un excelente aprovechamiento de los insumos, utilizando los descartes para crear un fondo de cocción rápido, lo que permitió un resultado sofisticado de ejecución sencilla.

Ingredientes principales para el armado

Para llevar a cabo este plato no se requieren estructuras rígidas en las medidas, sino una selección de elementos que aporten contraste de texturas y untuosidad:

Base: 1 zapallo cabutiá mediano.

Proteína: 250 gramos de langostinos frescos.

Vegetales para el sofrito: Cebolla blanca, cebolla morada y morrón rojo.

Ligazón y cremosidad: Queso cuartirolo (o cremoso equivalente) y choclo desgranado cocido.

Terminación: Queso rallado para gratinar y aceite de oliva.

Fondo de sabor: Restos de verduras (zanahoria, puerro o apio) para el caldo.

El zapallo cabutiá se consolidó como uno de los ingredientes más versátiles de la temporada otoñal debido a su resistencia y sabor.

Procedimiento detallado paso a paso

El proceso se divide en etapas simples que combinan la cocción pasiva en el horno con un salteado rápido en la hornalla:

Cocción del contenedor: Partir el zapallo cabutiá por la mitad, retirar las semillas y colocar las piezas boca abajo en una asadera. Cocinar a temperatura moderada hasta que la pulpa esté completamente tierna al pincharla. Elaboración del sofrito: Mientras el zapallo está en el horno, calentar un chorrito de aceite de oliva en una sartén. Dorar la cebolla blanca, la cebolla morada y el morrón rojo finamente picados hasta que estén blandos y transparentes. Fondo de cocción rápido: Retirar las cáscaras de los langostinos. En una pequeña olla, hervir estas carcasas junto con los restos de verdura para generar un caldo concentrado en pocos minutos. Este paso potenció la intensidad del sabor marino en el armado final. Ensamble del relleno: Una vez tierno el cabutiá, retirar con cuidado una parte de la pulpa interna con una cuchara, sin romper la corteza. En un recipiente amplio, mezclar esta pulpa con el sofrito, un chorrito del caldo colado, los granos de choclo, el queso cuartirolo en dados y los langostinos limpios y crudos. Gratinado final: Rellenar las mitades del zapallo con la mezcla homogénea. Espolvorear una capa generosa de queso rallado por encima y regresar al horno a temperatura fuerte hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.

Como secreto fundamental del cocinero, se destaca que cocinar los langostinos crudos directamente dentro del relleno durante el último golpe de horno evita que se pasen de cocción, manteniendo una textura tierna y jugosa que contrasta a la perfección con la cremosidad de la calabaza.