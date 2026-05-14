Pata de pollo al estilo mediterráneo con quinoa: la receta "one-pot" para una cena nutritiva en 15 minutos
Esta preparación combina la densidad nutricional de la quinoa con vegetales de estación. Una opción práctica que garantiza un plato completo y equilibrado sin dedicar horas a la cocina.
La falta de tiempo ya no es una barrera para comer bien. Este guiso se consolidó como una solución eficiente: requiere solo 15 minutos de preparación activa y utiliza la técnica de "una sola olla", lo que facilita la organización y permite que todos los sabores se integren de manera armoniosa.
La propuesta destacó por su alta densidad nutricional, aportando más de 250 g de vegetales y una carga proteica superior a los 60 g por ración. Con 677 kcal y un aporte controlado de carbohidratos, es la opción definitiva para quienes buscan energía sostenida.
Ingredientes (Para 2 raciones)
8 patas de pollo.
100 g de quinoa (previamente lavada).
Vegetales: 1 berenjena, 1 calabacín (zucchini) y 1 tomate.
Sabor: 1 cucharadita de pimentón ahumado, tomillo seco, aceite de oliva, sal y pimienta.
Líquido: 600 ml de agua o caldo de verduras.
Guía de preparación: paso a paso
El proceso confirmó que se puede lograr un guiso suculento respetando los tiempos de cada ingrediente:
Acondicionamiento: Cortá el calabacín en medias lunas y la berenjena en dados de 2 cm. Picá el tomate en octavos.
Sellado de la proteína: En una olla grande con aceite de oliva, dorá las patas de pollo salpimentadas durante 5 minutos. Añadí el tomillo al final para perfumar la carne y reservá las piezas fuera de la olla.
Base de sabor: En la misma olla, calentá el pimentón 30 segundos. Incorporá el calabacín y la berenjena, cocinando de 6 a 7 minutos hasta que se ablanden.
Cocción final: Regresá el pollo a la olla con el tomate y el agua. Cociná a fuego medio 10 minutos. Luego, incorporá la quinoa y dejá cocinar de 12 a 14 minutos adicionales hasta que esté tierna.