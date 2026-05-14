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Jueves, 14 de mayo de 2026

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Pata de pollo al estilo mediterráneo con quinoa: la receta "one-pot" para una cena nutritiva en 15 minutos

Esta preparación combina la densidad nutricional de la quinoa con vegetales de estación. Una opción práctica que garantiza un plato completo y equilibrado sin dedicar horas a la cocina.

Dayra, Arellano

La falta de tiempo ya no es una barrera para comer bien. Este guiso se consolidó como una solución eficiente: requiere solo 15 minutos de preparación activa y utiliza la técnica de "una sola olla", lo que facilita la organización y permite que todos los sabores se integren de manera armoniosa.

La propuesta destacó por su alta densidad nutricional, aportando más de 250 g de vegetales y una carga proteica superior a los 60 g por ración. Con 677 kcal y un aporte controlado de carbohidratos, es la opción definitiva para quienes buscan energía sostenida.

Ingredientes (Para 2 raciones)

  • 8 patas de pollo.

  • 100 g de quinoa (previamente lavada).

  • Vegetales: 1 berenjena, 1 calabacín (zucchini) y 1 tomate.

  • Sabor: 1 cucharadita de pimentón ahumado, tomillo seco, aceite de oliva, sal y pimienta.

  • Líquido: 600 ml de agua o caldo de verduras.

Requiere solo 15 minutos de preparación activa y utiliza la técnica de "una sola olla".
Requiere solo 15 minutos de preparación activa y utiliza la técnica de "una sola olla".

Guía de preparación: paso a paso

El proceso confirmó que se puede lograr un guiso suculento respetando los tiempos de cada ingrediente:

  1. Acondicionamiento: Cortá el calabacín en medias lunas y la berenjena en dados de 2 cm. Picá el tomate en octavos.

  2. Sellado de la proteína: En una olla grande con aceite de oliva, dorá las patas de pollo salpimentadas durante 5 minutos. Añadí el tomillo al final para perfumar la carne y reservá las piezas fuera de la olla.

  3. Base de sabor: En la misma olla, calentá el pimentón 30 segundos. Incorporá el calabacín y la berenjena, cocinando de 6 a 7 minutos hasta que se ablanden.

  4. Cocción final: Regresá el pollo a la olla con el tomate y el agua. Cociná a fuego medio 10 minutos. Luego, incorporá la quinoa y dejá cocinar de 12 a 14 minutos adicionales hasta que esté tierna.


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