Receta de wraps de pollo y palta: una opción rápida, liviana y llena de sabor

Los wraps proteicos de pollo y palta se convirtieron en una de las recetas más elegidas para quienes buscan una comida rápida, liviana y con mucho sabor.

Gracias a su combinación de ingredientes frescos y nutritivos, son una alternativa práctica para resolver almuerzos o cenas sin complicaciones.

Además de prepararse en pocos minutos, esta opción aporta una buena cantidad de proteínas y puede adaptarse fácilmente según los gustos de cada persona.

La mezcla del pollo con la cremosidad de la palta logra un relleno fresco y completo, ideal para disfrutar en cualquier momento del día.

¿Cómo preparar unos buenos wraps de pollo y palta para un almuerzo "fit"?





¿Cómo preparar unos buenos wraps de pollo y palta para un almuerzo "fit"?

Otro de los motivos por los que esta receta ganó popularidad es por su equilibrio nutricional y su moderado aporte calórico.

Dependiendo de los ingredientes y las cantidades utilizadas, un wrap de pollo y palta puede rondar entre las 350 y 500 calorías, aportando proteínas, grasas saludables y una buena sensación de saciedad sin resultar una comida pesada.

Ingredientes para la masa

2 tazas de harina integral o común.

3 cucharadas de aceite de oliva.

1 cucharadita de sal.

¾ taza de agua tibia.







Ingredientes para el relleno

1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada.

1 palta madura.

Lechuga a gusto.

Zanahoria rallada.

1 tomate cortado en cubos o rodajas.

Queso crema, yogur griego o mayonesa light (opcional).

Jugo de medio limón.

Sal y pimienta.





Paso a paso





1. Para preparar la masa, colocá la harina en un bol junto con la sal y el aceite. Incorporá el agua tibia de a poco mientras mezclás hasta formar una masa suave. Amasá durante unos minutos hasta que quede lisa y dejala descansar tapada por 20 minutos.

2. Luego dividí la masa en pequeñas bolitas y estirá cada una con palo de amasar hasta lograr discos finos. Cocinalos en una sartén caliente, sin aceite, durante uno o dos minutos por lado hasta que aparezcan pequeñas burbujas y estén apenas dorados.

3. Para el relleno, condimentá el pollo con sal, pimienta y unas gotas de limón. Pisá la palta hasta formar una pasta cremosa y mezclala con un poco más de limón para mantener su color.

4. Finalmente, armá los wraps colocando sobre cada tortilla una capa de queso crema o yogur, lechuga, tomate, zanahoria rallada, pollo y palta. Enrollalos presionando bien los bordes y servilos fríos o apenas tostados para darles un toque más crocante.