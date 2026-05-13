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Miércoles, 13 de mayo de 2026

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NUTRITIVO

Receta de wraps de pollo y palta: una opción rápida, liviana y llena de sabor

Con pocos ingredientes y en cuestión de minutos, esta receta se convirtió en una alternativa ideal para quienes buscan una comida práctica, nutritiva y perfecta para cualquier momento del día.

CLederer

Los wraps proteicos de pollo y palta se convirtieron en una de las recetas más elegidas para quienes buscan una comida rápida, liviana y con mucho sabor

Gracias a su combinación de ingredientes frescos y nutritivos, son una alternativa práctica para resolver almuerzos o cenas sin complicaciones.

Además de prepararse en pocos minutos, esta opción aporta una buena cantidad de proteínas y puede adaptarse fácilmente según los gustos de cada persona.

La mezcla del pollo con la cremosidad de la palta logra un relleno fresco y completo, ideal para disfrutar en cualquier momento del día.

¿Cómo preparar unos buenos wraps de pollo y palta para un almuerzo "fit"?

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Otro de los motivos por los que esta receta ganó popularidad es por su equilibrio nutricional y su moderado aporte calórico. 

Dependiendo de los ingredientes y las cantidades utilizadas, un wrap de pollo y palta puede rondar entre las 350 y 500 calorías, aportando proteínas, grasas saludables y una buena sensación de saciedad sin resultar una comida pesada.

Ingredientes para la masa

  • 2 tazas de harina integral o común.
  • 3 cucharadas de aceite de oliva.
  • 1 cucharadita de sal.
  • ¾ taza de agua tibia.


Ingredientes para el relleno

  • 1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada.
  • 1 palta madura.
  • Lechuga a gusto.
  • Zanahoria rallada.
  • 1 tomate cortado en cubos o rodajas.
  • Queso crema, yogur griego o mayonesa light (opcional).
  • Jugo de medio limón.
  • Sal y pimienta.


Paso a paso

1. Para preparar la masa, colocá la harina en un bol junto con la sal y el aceite. Incorporá el agua tibia de a poco mientras mezclás hasta formar una masa suave. Amasá durante unos minutos hasta que quede lisa y dejala descansar tapada por 20 minutos.

2. Luego dividí la masa en pequeñas bolitas y estirá cada una con palo de amasar hasta lograr discos finos. Cocinalos en una sartén caliente, sin aceite, durante uno o dos minutos por lado hasta que aparezcan pequeñas burbujas y estén apenas dorados.

3. Para el relleno, condimentá el pollo con sal, pimienta y unas gotas de limón. Pisá la palta hasta formar una pasta cremosa y mezclala con un poco más de limón para mantener su color.

4. Finalmente, armá los wraps colocando sobre cada tortilla una capa de queso crema o yogur, lechuga, tomate, zanahoria rallada, pollo y palta. Enrollalos presionando bien los bordes y servilos fríos o apenas tostados para darles un toque más crocante.

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