Alitas a la barbacoa: la cena rápida y sabrosa que conquista a todos

Las recetas rápidas y rendidoras ganaron protagonismo en muchos hogares por su practicidad y sabor. En especial durante la noche, ya que cada vez más personas buscan alternativas simples que permitan cocinar algo rico sin pasar horas en la cocina.

Dentro de las opciones menos conocidas, las alitas a la barbacoa se transformaron en una propuesta muy elegida gracias a su mezcla de sabores intensos, preparación sencilla y la posibilidad de acompañarlas con papas, ensaladas o diferentes salsas.

Las recetas rápidas y llenas de sabor se convirtieron en grandes aliadas para resolver comidas sin complicaciones durante la semana.

Ingredientes para las mejores alitas a la barbacoa

1 kilo de alitas de pollo

1 taza de salsa barbacoa

2 cucharadas de miel

1 cucharada de mostaza

2 dientes de ajo picados

Sal y pimienta a gusto

Pimentón dulce

Aceite de oliva, girasol o mezcla

La combinación de especias, miel y salsa barbacoa aporta un sabor intenso y equilibrado.

Paso a paso de la preparación

Limpiar bien las alitas de pollo, retirar restos de grasa si fuera necesario y secarlas con papel de cocina. Este paso ayuda a que queden más doradas y crocantes durante la cocción.

Colocarlas en un bowl amplio y condimentar con sal, pimienta, ajo picado, pimentón dulce y un chorrito de aceite de oliva. Mezclar con las manos o con una cuchara para que todas las piezas queden bien cubiertas.

Dejar reposar durante al menos 20 minutos para que el pollo absorba mejor los sabores. Si hay más tiempo, se pueden marinar en la heladera durante algunas horas.

Llevar las alitas a una placa para horno apenas aceitada o cubierta con papel manteca. Es importante acomodarlas separadas entre sí para que se cocinen parejas y no larguen demasiado líquido.

Cocinar en horno precalentado a 200 grados durante unos 35 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción para que se doren de ambos lados.

Mientras tanto, preparar la salsa mezclando la barbacoa con miel y mostaza. Esta combinación aporta brillo, dulzor y un toque ácido que equilibra el sabor final.

Cuando las alitas estén doradas, retirarlas del horno y pincelarlas con abundante salsa por todos lados.

Volver a llevarlas al horno durante 10 minutos más, hasta que la salsa se caramelice y forme una capa brillante y sabrosa.

Servir calientes, acompañadas con papas, ensalada fresca o algún aderezo suave para contrastar con el sabor intenso de la barbacoa.

El secreto está en cocinar las alitas hasta lograr una textura crocante y bien caramelizada.

Consejos del chef

Marinar las alitas durante algunas horas mejora notablemente el sabor.

Para lograr una textura más crocante, se recomienda secar bien el pollo antes de cocinarlo.

Si se busca un toque picante, puede agregarse ají molido o salsa picante a la mezcla barbacoa.

Cocinarlas sobre rejilla ayuda a que el calor circule mejor y queden más doradas.

Un toque final de ciboulette o verdeo fresco aporta color y contraste.