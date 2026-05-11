La receta proteica para el exquisito estofado catalán, perfecto para combatir las bajas temperaturas

El fricandó es uno de esos platos tradicionales que se asocian directamente con la cocina casera y con los días fríos en los que se busca algo bien reconfortante. Con raíces en la gastronomía catalana, este estofado se destaca por su cocción lenta y por ese resultado final lleno de sabor, ideal para comidas abundantes que se disfrutan sin apuro.

Con una cocción lenta, una salsa intensa y carne que se deshace en cada bocado, este plato tradicional se convirtió en una opción ideal para los días fríos por su buen aporte proteico. Una receta nutritiva y saciante, perfecta para quienes buscan una comida completa que combine sabor, textura y energía para enfrentar las bajas temperaturas.

¿Cómo preparar el fricandó, el guiso catalán bien nutritivo?

¿Cómo preparar el fricandó, el guiso catalán bien nutritivo?

Otra de las características que hacen tan popular al Fricandó es su versatilidad a la hora de servirlo. Puede acompañarse con papas, arroz, pastas o incluso un poco de pan para aprovechar la salsa, que suele ser una de las partes más destacadas de la receta. Además, el reposo después de la cocción hace que los sabores se intensifiquen todavía más, algo muy típico de los estofados preparados de manera lenta y casera.

Ingredientes

1 kilo de carne vacuna en bifes finos (nalga o cuadrada)

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

200 gramos de hongos o champiñones

2 tomates rallados o triturados

1 vaso de vino blanco

500 ml de caldo de carne

Harina para enharinar la carne

Aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco

Para la picada tradicional (opcional):

1 puñado de almendras

1 rebanada de pan tostado

1 diente de ajo





Paso a paso