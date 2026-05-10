Cómo hacer la sopa minestrone, una receta italiana simple, abundante y calentita para los días fríos

La sopa minestrone es una de las recetas más tradicionales de Italia y se caracteriza por su combinación de verduras, pasta y legumbres en un plato bien completo y reconfortante. Con el paso del tiempo, se convirtió en una preparación clásica para los días fríos por su sabor casero y su textura abundante.

Aunque existen distintas versiones según la región o los ingredientes disponibles, mantiene siempre la misma esencia de una comida simple, calentita y fácil de hacer. Además de ser rendidora, es una de esas peparaciones que suelen ganar todavía más sabor después de unas horas de reposo, lo que la vuelve una gran aliada para varias comidas.

Receta de sopa minestrone: el clásico italiano perfecto para cuando baja la temperatura





Receta de sopa minestrone: el clásico italiano perfecto para cuando baja la temperatura

Tradicionalmente, esta sopa nació como una comida popular dentro de los hogares italianos, donde se aprovechaban las verduras de estación y los ingredientes que había disponibles en casa. Esa mezcla sencilla y flexible hizo que se mantuviera vigente durante generaciones y hoy siga siendo una de las preparaciones más representativas de la cocina casera de ese país.

Ingredientes:

1 cebolla

2 zanahorias

2 ramas de apio

2 papas pequeñas

1 zucchini

1 taza de porotos cocidos

1 taza de pasta corta

2 tomates maduros o 1 taza de tomate triturado

1 litro y medio de caldo de verduras

Aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Queso rallado (opcional)



Paso a paso: