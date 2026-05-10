Cómo hacer la sopa minestrone, una receta italiana simple, abundante y calentita para los días fríos
La sopa minestrone es un clásico de la cocina italiana que combina verduras, pasta y legumbres. Ideal para los días fríos, se destaca por su sabor casero y su preparación sencilla.
La sopa minestrone es una de las recetas más tradicionales de Italia y se caracteriza por su combinación de verduras, pasta y legumbres en un plato bien completo y reconfortante. Con el paso del tiempo, se convirtió en una preparación clásica para los días fríos por su sabor casero y su textura abundante.
Aunque existen distintas versiones según la región o los ingredientes disponibles, mantiene siempre la misma esencia de una comida simple, calentita y fácil de hacer. Además de ser rendidora, es una de esas peparaciones que suelen ganar todavía más sabor después de unas horas de reposo, lo que la vuelve una gran aliada para varias comidas.
Receta de sopa minestrone: el clásico italiano perfecto para cuando baja la temperatura
Tradicionalmente, esta sopa nació como una comida popular dentro de los hogares italianos, donde se aprovechaban las verduras de estación y los ingredientes que había disponibles en casa. Esa mezcla sencilla y flexible hizo que se mantuviera vigente durante generaciones y hoy siga siendo una de las preparaciones más representativas de la cocina casera de ese país.
Ingredientes:
- 1 cebolla
- 2 zanahorias
- 2 ramas de apio
- 2 papas pequeñas
- 1 zucchini
- 1 taza de porotos cocidos
- 1 taza de pasta corta
- 2 tomates maduros o 1 taza de tomate triturado
- 1 litro y medio de caldo de verduras
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Queso rallado (opcional)
Paso a paso:
- Para comenzar, lavá bien todas las verduras. Pelá la cebolla, las zanahorias y las papas, y luego cortá todos los ingredientes en cubos pequeños para que la cocción sea más uniforme y la sopa quede bien integrada. El zucchini puede ir con cáscara para aportar más textura y sabor.
- En una olla grande, colocá un chorrito generoso de aceite de oliva y llevá a fuego medio. Agregá primero la cebolla junto con el apio y las zanahorias, revolviendo de vez en cuando para que las verduras se cocinen lentamente sin quemarse. Cocinalas durante varios minutos hasta que la cebolla se vuelva transparente y todo empiece a largar aroma.
- Sumá las papas y el zucchini cortados, mezclando bien para que absorban el sabor del sofrito. Dejá cocinar unos minutos más mientras revolvés cada tanto, permitiendo que los vegetales comiencen a ablandarse.
- Incorporá los tomates picados o triturado y mezclá nuevamente. Dejá unos minutos hasta que el tomate pierda un poco de líquido y se forme una base más espesa y concentrada, típica del minestrone.
- Verté el caldo caliente en la olla y aumentá apenas el fuego hasta que la preparación rompa hervor. Luego bajá la intensidad y dejá cocinar lentamente entre 20 y 30 minutos para que todas las verduras terminen de tiernizarse y los sabores se integren bien.
- Cuando ya estén blandas, agregá los porotos cocidos y la pasta corta (moñitos, coditos o la que más te guste). Revolvé para distribuir todo de manera pareja y continuá la cocción hasta que la misma esté al dente y la sopa tome una textura más abundante y cremosa.
- Probá la preparación y ajustá la sal y la pimienta según tu gusto. Si notás que quedó demasiado espesa, podés agregar un poco más de caldo o agua caliente para darle la consistencia que prefieras.
- Serví la sopa minestrone bien caliente, idealmente recién hecha. Para darle un toque final más clásico, podés agregar queso rallado por encima y un chorrito extra de aceite de oliva antes de llevarla a la mesa.