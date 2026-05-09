Pastafrola de chocolate y dulce de leche: la receta irresistible para la merienda

La merienda ocupa un lugar especial dentro de las costumbres argentinas y siempre aparece como el momento perfecto para compartir algo casero.

Entre mates, café o chocolatada, las recetas dulces tradicionales siguen siendo las grandes protagonistas de las reuniones familiares y las tardes frías de otoño o invierno.

Dentro de las alternativas más tentadoras aparece la Pastafrola de chocolate y dulce de leche, una versión distinta y mucho más intensa de la reconocida preparación.

Con una masa suave, sabor a cacao y un relleno cremoso, se convierte en una excelente opción para acompañar una rica infusión o incluso servir como postre después de una comida familiar.

La Pastafrola de chocolate y dulce de leche se convirtió en una de las versiones más elegidas para acompañar las meriendas caseras.

Ingredientes para la pastafrola de chocolate y dulce de leche

Para la masa

300 gramos de harina leudante

50 gramos de cacao amargo

150 gramos de manteca

120 gramos de azúcar

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de saL

Para el relleno

400 gramos de dulce de leche repostero

Opcional para decoración

Chocolate rallado o chips de chocolate

Azúcar impalpable para decorar

Coco rallado

Harina, cacao, manteca y dulce de leche son la base de esta receta ideal para compartir en familia.

Paso a paso

1. Preparar la masa

En un bowl grande colocar la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar.

Batir hasta obtener una mezcla cremosa y suave.

Agregar los huevos y la esencia de vainilla, integrando bien todos los ingredientes.

Luego incorporar la harina, el cacao amargo y la pizca de sal previamente tamizados. Mezclar primero con cuchara y después con las manos hasta formar una masa uniforme. No es necesario amasarla demasiado para que quede tierna.

2. Llevar al frío

Envolver la preparación en film o una bolsa y dejar descansar en la heladera durante aproximadamente 30 minutos. Este paso ayuda a que la masa tome consistencia y sea más fácil de trabajar.

3. Armar la base

Separar un tercio de la masa para las tiras superiores. Con el resto, cubrir una tartera previamente enmantecada y enharinada.

Presionar suavemente con los dedos para que quede pareja en toda la superficie.

4. Agregar el relleno

Colocar el dulce de leche repostero sobre la base y distribuirlo de manera uniforme. Si se desea, sumar chips o chocolate rallado para darle todavía más sabor.

5. Hacer las clásicas tiras

Con la masa reservada formar tiras finas y colocarlas sobre el relleno formando el clásico enrejado de la pastafrola.

6. Cocción

Llevar a horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 35 a 40 minutos, o hasta que la superficie esté firme y apenas dorada.

7. Decoración (opcional)

Espolvorear coco rallado sobre la superficie para sumar textura y un sabor aún más irresistible.

Agregar azúcar impalpable una vez fría para darle un toque más elegante.

Decorar con hilos de chocolate derretido sobre el enrejado para potenciar la presentación.

Acompañar cada porción con una cucharada de crema chantilly o una bocha de helado de vainilla.

El clásico enrejado superior le da el toque tradicional a esta versión chocolatosa de la pastafrola.

Consejos de la abuela

Para una masa más suave, evitar trabajarla demasiado con las manos.

Si el dulce de leche está muy firme, se puede mezclar con una cucharada de leche tibia antes de usar.

Dejar reposar la preparación unas horas mejora la textura y potencia el sabor.

Un toque de café instantáneo en la masa intensifica el sabor del cacao.

Para un resultado más casero, usar manteca y no margarina.