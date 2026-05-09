DE PASTELERÍA
Pastafrola de chocolate y dulce de leche: la receta irresistible para la merienda
Con una masa intensa y un interior bien cremoso, esta preparación se convirtió en una de las opciones favoritas para acompañar el mate durante los días frescos.
La merienda ocupa un lugar especial dentro de las costumbres argentinas y siempre aparece como el momento perfecto para compartir algo casero.
Entre mates, café o chocolatada, las recetas dulces tradicionales siguen siendo las grandes protagonistas de las reuniones familiares y las tardes frías de otoño o invierno.
Dentro de las alternativas más tentadoras aparece la Pastafrola de chocolate y dulce de leche, una versión distinta y mucho más intensa de la reconocida preparación.
Con una masa suave, sabor a cacao y un relleno cremoso, se convierte en una excelente opción para acompañar una rica infusión o incluso servir como postre después de una comida familiar.
Ingredientes para la pastafrola de chocolate y dulce de leche
Para la masa
- 300 gramos de harina leudante
- 50 gramos de cacao amargo
- 150 gramos de manteca
- 120 gramos de azúcar
- 2 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de saL
Para el relleno
- 400 gramos de dulce de leche repostero
Opcional para decoración
Paso a paso
1. Preparar la masa
- En un bowl grande colocar la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar.
- Batir hasta obtener una mezcla cremosa y suave.
- Agregar los huevos y la esencia de vainilla, integrando bien todos los ingredientes.
- Luego incorporar la harina, el cacao amargo y la pizca de sal previamente tamizados. Mezclar primero con cuchara y después con las manos hasta formar una masa uniforme. No es necesario amasarla demasiado para que quede tierna.
2. Llevar al frío
- Envolver la preparación en film o una bolsa y dejar descansar en la heladera durante aproximadamente 30 minutos. Este paso ayuda a que la masa tome consistencia y sea más fácil de trabajar.
3. Armar la base
- Separar un tercio de la masa para las tiras superiores. Con el resto, cubrir una tartera previamente enmantecada y enharinada.
- Presionar suavemente con los dedos para que quede pareja en toda la superficie.
4. Agregar el relleno
- Colocar el dulce de leche repostero sobre la base y distribuirlo de manera uniforme. Si se desea, sumar chips o chocolate rallado para darle todavía más sabor.
5. Hacer las clásicas tiras
- Con la masa reservada formar tiras finas y colocarlas sobre el relleno formando el clásico enrejado de la pastafrola.
6. Cocción
- Llevar a horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 35 a 40 minutos, o hasta que la superficie esté firme y apenas dorada.
7. Decoración (opcional)
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