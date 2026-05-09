Alerta amarilla en Buenos Aires por fuertes ráfagas de viento

En plena presencia de un ciclogénesis que afecta una buena parte del territorio nacional, es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires y CABA para este sábado.

Según el ente meteorológico, "el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h, aunque en la Costa Atlántica pueden alcanzar los 80 km/h".

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En tanto, la alerta incluye la costa de Adolfo Alsina, que forma parte de Río Negro, donde "se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 90 km/h".

Clima en CABA para este sábado

Por otra parte, el sábado tendrá una jornada inestable y ventosa en la Ciudad de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 13°C.

Durante la mañana hubo entre 40% y 70% de probabilidad de precipitaciones, mientras que hacia la tarde y noche las chances de lluvia irán disminuyendo.

Además, se esperan vientos intensos, con velocidades de entre 32 y 41 km/h durante gran parte del día y ráfagas que podrían superar los 60 km/h, especialmente por la tarde.

¿Cómo sigue el tiempo los próximos días?

Domingo

Continuará fresco, pero con mejores condiciones climáticas, ya que no se esperan lluvias durante toda la jornada y el cielo tendría momentos soleados. La mínima será de 7°C y la máxima llegará a los 16°C.

El viento seguirá presente, aunque con menor intensidad que el sábado, con ráfagas de hasta 50 km/h en algunos momentos del día.

Lunes

Se perfila como uno de los días más agradables de la semana en CABA, ya que el cielo se mantendrá estable y sin lluvias, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C de mínima y los 19°C de máxima.

El viento disminuirá considerablemente y se esperan condiciones mucho más tranquilas durante toda la jornada.

Martes

Seguirá el buen tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 20°C, convirtiéndose en el día más templado del período.

No hay probabilidad de lluvias y el viento continuará leve a moderado, con un clima mucho más estable en comparación con el inicio del fin de semana.



