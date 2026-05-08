Heladas a la vista: el sol vuelve al AMBA, pero el viento polar no dará tregua

El sistema de baja presión que afectó a la provincia comenzó su retirada hacia el océano, pero su estela reveló una masa de aire polar que impactó de lleno en la sensación térmica. Los porteños deberán prepararse para una seguidilla de mañanas muy frías, con un clima seco que finalmente desplazará a la humedad.

El cronograma del tiempo: del frío extremo a la calma

Sábado 9 de mayo: será la jornada más hostil. La temperatura oscilará entre una mínima de 7°C y una máxima de 13°C . El cielo presentará inestabilidad con probabilidad de chaparrones aislados. Lo relevante serán las ráfagas del sudoeste, que podrían alcanzar los 69 km/h , desplomando la sensación térmica.

Domingo 10 de mayo: el sol será el protagonista absoluto. Se espera un cielo despejado pero con la mañana más fría del período, registrando una mínima de 5°C . Hacia la tarde, la máxima alcanzará los 16°C y el viento perderá fuerza, permitiendo actividades al aire libre con abrigo pesado.

Lunes 11 de mayo: se mantiene el buen tiempo. El cielo estará algo nublado con una mínima de 7°C y una máxima que ascenderá hasta los 19°C .

Martes 12 de mayo: será la jornada más templada del tramo. Con cielo despejado, la máxima tocará los 20°C , mientras que la mínima se mantendrá en el rango de los 9°C .

Miércoles 13 y jueves 14: el clima otoñal continúa firme con nubosidad variable. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 18°C, manteniendo la calma ambiental sin riesgos de lluvias.

Cómo va a estar el clima en Buenos Aires los próximos días.

Alerta naranja en la Costa y seguridad en la Ciudad

Dada la intensidad del viento prevista para este sábado, las autoridades alertaron sobre la importancia de mantener la precaución:

Objetos sueltos: con ráfagas de 69 km/h , es vital retirar macetas y elementos de los balcones que puedan ser volados.

Alerta en el mar: para quienes viajen a la Costa Atlántica, la marejada generó una alerta naranja con olas que podrían alcanzar los 7 metros. Se recomienda no circular por zonas costeras.

Efecto "cebolla": la gran amplitud térmica del lunes y martes (de 7°C a 20°C) obliga a vestirse por capas para evitar enfriamientos bruscos durante la mañana.



