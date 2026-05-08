Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 8 de mayo

Este viernes en la Ciudad se presentará ventoso, con probables chaparrones por la mañana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 7 grados y la máxima de 13 grados, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

El sábado la temperatura mínima será de 7 grados, la máxima de 13 grados y habrá fuertes vientos, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Por la mañana podrían registrarse chaparrones.

El domingo no lloverá, pero habrá un descenso de la temperatura mínima, que será de 5 grados, y la máxima llegará los 16 grados. Se esperan ráfagas.