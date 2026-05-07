Cayó un camión cargado de cables sospechosos: seis hombres de Quilmes y Varela, detenidos

Seis hombres domiciliados en Quilmes y Florencio Varela fueron aprehendidos en las últimas horas en La Plata luego de ser sorprendidos e interceptados cuando transportaban cables, presuntamente robados de la vía pública.



Según informó la agencia Nova , el procedimiento se realizó durante una recorrida preventiva en la zona de calle 424 y la colectora de la Ruta 2, donde efectivos policiales detectaron movimientos sospechosos alrededor de un camión Mercedes Benz con caja cerrada de madera.

Ante la situación, los uniformados decidieron identificar a los ocupantes del vehículo y realizar una inspección en la parte trasera del camión. Allí constataron que transportaban una gran cantidad de cables de diferentes medidas y colores.

Como consecuencia, al ser consultados por la procedencia de la carga y la documentación correspondiente, los implicados hombres no pudieron justificar el origen del material ni presentar constancias que acreditaran su traslado, por lo cual, los efectivos procedieron a la aprehensión de los involucrados y al secuestro preventivo tanto del cargamento como del vehículo utilizado para el transporte.

La causa fue caratulada como "averiguación de ilícito" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 del Departamento Judicial La Plata.

Cabe agregar, que la causa continuará para determinar de dónde provenían los cables secuestrados y establecer si están vinculados con robos de tendido eléctrico u otros hechos delictivos.

