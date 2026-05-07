Quilmes Oeste: dura condena para el autor del asesinato de Julián Broggi

La Justicia de Quilmes condenó a Benjamín Castillo a la pena de 17 años de prisión por el homicidio de Julián Broggi y el intento de asesinato de un segundo joven, en un violento hecho ocurrido durante los festejos de Año Nuevo en Quilmes Oeste.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral N° 4, cuyos jueces, Andrea Calaza, Alberto Ojeda y Desiré del Líbano Elorrieta, consideraron acreditada la responsabilidad penal del acusado en los delitos de homicidio simple y tentativa de homicidio.

Según se desprendió de la investigación, Castillo atacó a Broggi de manera sorpresiva y sin mediar palabras, provocándole la muerte casi de inmediato al dispararle en el pecho. Luego intentó asesinar a otro joven que se encontraba en el lugar, quien logró sobrevivir pese a las heridas sufridas. Tras el ataque, el agresor escapó a bordo de una motocicleta.

Durante las audiencias de producción de prueba, varios testigos identificaron al ahora condenado como el autor de los disparos mortales y lo señalaron como el responsable directo del ataque.

El crimen ocurrió en Año Nuevo

El hecho se remonta a la madrugada del 1º de enero de 2024, en medio de los festejos por Año Nuevo. Según la causa, Julián Broggi, de 19 años, caminaba junto a un amigo por la zona de las calles 814 y 851, cerca de la intersección con 878, cuando ambos fueron interceptados por una motocicleta.

De acuerdo a la investigación judicial, el conductor del rodado extrajo un arma de fuego y abrió fuego contra los dos jóvenes. Como consecuencia del ataque, Broggi murió en el lugar, mientras que su acompañante recibió disparos en las piernas y sobrevivió.

La condena fue resuelta tras el pedido del fiscal Claudio Pelayo, cuya acusación fue respaldada por las pruebas y testimonios presentados durante el juicio oral.