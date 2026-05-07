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Jueves, 7 de mayo de 2026

"Cultura de las Naciones": cervezas artesanales, gastronomía y shows en Quilmes

La actividad se desarrollará el sábado 9 de mayo, de 12 a 21 horas, y el domingo 10 de mayo, de 12 a 19 horas, en la Plaza San Martín.

Redacción FMQ

Este fin de semana, Quilmes se prepara para vivir una nueva edición de "Cultura de las Naciones", el encuentro que reunirá a colectividades y cerveceros en una propuesta abierta para toda la comunidad. La iniciativa contará con cervezas artesanales, stands gastronómicos y shows artísticos para disfrutar en familia y con amigos.

La actividad se desarrollará este sábado 9 de mayo, de 12 a 21 horas, y este domingo 10 de mayo, de 12 a 19 horas, en la Plaza San Martín, ubicada en Avenida Rivadavia y Sarmiento, Quilmes Centro.

Desde la organización invitan a vecinos y vecinas a acercarse durante ambas jornadas para compartir una experiencia cultural y gastronómica al aire libre, con propuestas para todas las edades.

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