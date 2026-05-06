Salud en emergencia: jubilados quilmeños protestaron por atención y medicamentos

Un grupo de jubilados y jubiladas de la región se manifestó en las puertas de la sede del PAMI ubicada sobre la calle Andrés Baranda, en Quilmes Oeste, para visibilizar la crítica situación que atraviesan en el acceso a la salud.

Durante la protesta, los afiliados denunciaron el paro de médicos de cabecera, la quita de cobertura en medicamentos, la falta de prótesis y las extensas demoras para conseguir turnos de atención. La convocatoria reunió a decenas de adultos mayores que expresaron su malestar por el deterioro en las prestaciones.

En diálogo con Radio FMQ, una de las manifestantes fue contundente: "Gano la mínima, soy maltratada por PAMI, no se puede más y esto tiene que ser visible, acá no viven diciendo mentiras. Ya nos quitaron un montón de derechos".

Otra jubilada relató el impacto económico de los medicamentos: "Estoy esperando un turno desde hace mucho tiempo. Aportamos, no nos dan nada. Yo gasto cerca de 80 mil pesos por mes en medicamentos, y a eso sumale que tengo que pagar los servicios".

También se sumaron testimonios que reflejan la gravedad de la situación sanitaria. "Tenemos turnos a largo plazo, no tenemos médicos de cabecera porque no les están pagando. Estoy operada hace poco de urgencia y me dieron cuatro remedios para tomar, los cuales tengo que pagar 180 mil pesos. Encima los voy a tener que seguir pagando de por vida. Es el 50 por ciento de mi sueldo", expresó otra de las presentes.

Los jubilados señalaron que continuarán con las medidas de protesta para exigir respuestas y una mejora urgente en la cobertura y atención médica.