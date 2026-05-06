Más de 200 familias de Quilmes recibieron sus títulos de propiedad

El Municipio de Quilmes entregó este martes 222 títulos de escrituración que llevarán seguridad jurídica a familias del distrito en un acto que se llevó a cabo en el Teatro Municipal y que fue encabezado por la intendenta interina local, Eva Mieri.

"Hay algo que Mayra siempre nos inculca, que es que los más chiquititos, nuestros hijos, nuestras nietas, puedan vivir mejor de lo que vivimos nosotras o nosotros hace 10, 20, 30 o 40 años. Es por eso que esta gestión municipal pone en valor y reconoce el trabajo, el esfuerzo y el esmero que hizo cada familia, para hoy obtener el título de su propiedad; esa escritura tan valiosa, que, efectivamente, pone con el corazón de cada uno de ustedes la posibilidad de un buen vivir", destacó Mieri, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler.

Por su parte, el subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Pascolini, expresó: "Estoy contento de estar trabajando acá en Quilmes con un Municipio que tiene una dedicación especial por el tema de la regularización, algo que nosotros valoramos mucho desde la Provincia. Sabemos lo que significa para las familias recibir la escritura, es posibilidad de heredar con tranquilidad, es valorización de esa vivienda y del barrio, es la posibilidad de usar ese inmueble como como garantía".

La entrega se realizó en el marco del Programa Mi Escritura Mi Casa que se desarrolla gracias al trabajo mancomunado entre la subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y el área de Tierras dependiente de la secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública local. Ya se entregaron más de 3.600 títulos en todo el distrito.

En primera instancia se otorga un Acta de Regularización (Ley Nº 24.374) que se inscribe en el registro de la propiedad como todas las escrituras traslativas de dominio; y una vez transcurridos 10 años desde su obtención se accede a la Escritura de Consolidación, según Ley 25.797. Los títulos entregados corresponden a 108 Actas de Regularización y 94 Actas de Consolidación, distribuidas en todo el distrito Además se entregaron 20 adjudicaciones de sus lotes a vecinos del Barrio El Tala, según Ley 10.239.