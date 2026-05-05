Motochorro en fuga: chocó, cayó herido y lo esperaba la víctima en la comisaría

Un hombre de 31 años resultó herido y posteriormente detenido en San Francisco Solano luego de protagonizar una fuga a alta velocidad que terminó en un violento choque contra un paredón. El sospechoso fue reconocido por una víctima de robo en la comisaría, mientras realizaba la denuncia.

El hecho se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre dos individuos que se desplazaban en motocicletas cometiendo ilícitos bajo la modalidad "motochorros". Al ser localizados por efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes, los sospechosos intentaron darse a la fuga sin acatar las órdenes de detención.

Durante la persecución, uno de los implicados logró escapar, mientras que el otro perdió el control de una motocicleta Honda CG 150 y terminó impactando contra un muro. A pesar de presentar una lesión visible en una de sus piernas, el sujeto se mostró hostil con el personal policial, por lo que debió ser reducido.

El aprehendido fue trasladado por el SAME al Hospital Oller, donde recibió atención médica bajo custodia policial. En ese contexto, los agentes constataron que la motocicleta en la que circulaba había sido robada instantes antes en la misma jurisdicción.

Posteriormente, al ser llevado a la dependencia policial, el hombre fue reconocido por el denunciante, quien se encontraba en el lugar radicando la denuncia por el robo de su vehículo.

La causa quedó caratulada como robo calificado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.