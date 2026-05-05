Perpetua para el acusado de matar a un delivery en 2023 en Bernal

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Quilmes condenó a prisión perpetua al autor del crimen de Danilo Marcieri. Se trata de Alexis Vázquez, el sujeto que asesinó al joven delivery en febrero de 2023 en Bernal Oeste.

El episodio ocurrió el 25 de febrero de ese año, en la zona de Zapiola y calle 162, en las inmediaciones de la IAPI. Según la investigación, Vázquez interceptó a la víctima junto a un adolescente de 15 años mientras realizaba entregas para la aplicación Pedidos Ya.

Bajo amenaza con un arma de fuego, le robaron su motocicleta y, en ese contexto, el menor efectuó un disparo en el tórax que provocó la muerte de Marcieri en el lugar.