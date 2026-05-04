Leandro Gracián: "En el desarrollo del partido fuimos los protagonistas"

"Estamos con mucha bronca porque entendemos que en el desarrollo del partido fuimos los protagonistas, lo que hay es frustración, tristeza, bronca. Lo que duele es estar imprecisos en las aproximaciones al área, no tener la frialdad para resolver", manifestó Leandro Gracián en rueda de prensa tras la igualdad en cero de Quilmes ante Chacarita.

El DT expresó que sus jugadores fueron protagonistas pero no contaron con la cuota de frialdad para convertir: "Hoy hubo un rival que vino a empatar, bajarnos el ritmo de juego y eso nos fue sacando. No nos llegaron y el equipo fue bueno en lo que hizo, competimos bien, nos duele en el alma pero hoy no encontramos ese resultado y hay que tener paciencia y tranquilidad con autocrítica interna. Los jugadores dejaron la vida y no se entregaron".

"No es que no tengamos variabilidad en el juego, pero la propuesta te la da el rival en como te va presionando y los espacios que te deja. Tenemos una estructura bien clara y nos convertimos, pero nada, tranquilidad", agregó el Tano.

Asimismo, reiteró que el problema del Cervecero fue la imprecisión: "Para mí lo que estuvo Quilmes es impreciso, no hicimos siempre lo mismo, a partir de que encontramos muchas veces la pelota hicimos cosas mal. Hay pases que son fuertes y otros despacio, lo que reinó fue la imprecisión, Chacarita no hizo nada porque no se lo permitimos. En nuestras aproximaciones tomaron malas decisiones".