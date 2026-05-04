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Lunes, 4 de mayo de 2026

Triple femicidio en Florencio Varela: extraditaron a "Pequeño J"

Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, capturado en Perú y señalado como el principal sospechoso de los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Redacción FMQ

El principal sospechoso de los denominados narcofemicidios de Florencio Varela, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", será extraditado este lunes desde Perú hacia la Argentina, en un avance clave para la investigación de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El joven, de 20 años, arribará durante la tarde al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y quedará a disposición de la Justicia. Según fuentes judiciales, será indagado el martes por el juez federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, quien lleva adelante la causa.

En paralelo, familiares y allegados de las víctimas convocaron a una movilización que partirá desde La Tablada hacia el juzgado de Morón, en reclamo de justicia y esclarecimiento total de los hechos.

De acuerdo con la principal hipótesis que manejan los investigadores, el triple crimen habría ocurrido en el marco de una represalia vinculada a una organización narco. Los pesquisas sostienen que el ataque estaría relacionado con la recuperación de droga presuntamente robada por personas del entorno de las víctimas, lo que habría desencadenado la violenta secuencia que terminó con la vida de las tres jóvenes.

La extradición de "Pequeño J" marca un punto de inflexión en la causa, que busca determinar las responsabilidades y reconstruir con precisión el entramado detrás de los asesinatos.

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