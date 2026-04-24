Desesperación en Florencio Varela: vecinos de Villa Mónica denuncian abandono y calles intransitables

En el barrio Villa Mónica, en Florencio Varela, los residentes denuncian vivir rodeados de barro acumulado, basura y aguas servidas. A pesar de que no se registran lluvias recientes, las calles presentan un anegamiento crónico que impide la circulación. La comunidad manifiesta una profunda angustia ante la falta de obras hidráulicas y el estancamiento de agua podrida que genera olores nauseabundos en las viviendas.

La situación de aislamiento afecta especialmente a los sectores más vulnerables. Según relataron los vecinos al móvil de Crónica TV, personas con movilidad reducida se encuentran virtualmente presas en sus casas. "Tengo a mi suegro que es discapacitado y ya no puede salir con el carrito. Él se sentía vivo yendo a comprar, pero ahora está encerrado porque no puede cruzar", explicó una vecina durante la transmisión.

Durante la recorrida por la calle Cariboni, los habitantes expresaron su indignación ante lo que consideran una falta de gestión. "Hace 25 años que estoy acá y la calle está igual. Figura como pavimentada, pero se comieron la plata", denunció Estela, una de las residentes. Además, señalaron que las máquinas municipales solo aparecen cuando hay presencia mediática, sin realizar soluciones de fondo.

El informe mostró cómo los vecinos deben improvisar puentes con piedras para no caer en los pozos. Ante la falta de respuestas, el sentimiento de desprotección es total. "No se puede vivir así, el agua está podrida. Pedimos que el municipio destape el zanjeo porque ni la ambulancia puede entrar al barrio", concluyeron con desesperación ante las cámaras.