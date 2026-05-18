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Lunes, 18 de mayo de 2026

Preocupación por el avance del grooming: aumentaron las víctimas menores en la región

El 55% de los casos involucró a personas desconocidas que contactaron a niñas, niños y adolescentes mediante plataformas digitales.

Redacción FMQ

La UFIJ N° 08 Descentralizada de Berazategui, especializada en ciberdelitos contra las infancias, difundió las estadísticas correspondientes al primer cuatrimestre de 2026 y alertó por un fuerte incremento en la cantidad de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos cometidos a través de plataformas digitales.

De acuerdo al informe oficial, entre enero y abril de este año se analizaron 69 víctimas NNyA (Niñas, Niños y Adolescentes), cifra que contempla 43 intervenciones directas y 26 víctimas vinculadas en causas múltiples. El dato representa un aumento del 76,9% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 39 casos.

En relación con la distribución geográfica, Florencio Varela concentró el 43% de las víctimas detectadas, seguido por Quilmes con el 33% y Berazategui con el 22%. El 2% restante correspondió a otras localidades.

El informe también reveló que el 72% de las víctimas fueron de género femenino, mientras que el 28% correspondió a víctimas masculinas.

Respecto al vínculo entre víctimas y agresores, la fiscalía indicó que en el 55% de los casos los responsables eran personas desconocidas o contactos generados exclusivamente a través de internet. En tanto, el 21% involucró a vecinos, amigos de la familia o referentes cercanos; el 12% a familiares directos o indirectos; el 10% a entrenadores o referentes deportivos; y el 2% restante a compañeros escolares o menores de edad.

Las redes sociales y plataformas digitales continúan siendo el principal medio de captación utilizado por los agresores. Instagram encabezó el listado con el 30% de los casos detectados, seguido por WhatsApp con el 26% y TikTok con el 14%.

Además, el informe advirtió sobre situaciones registradas en plataformas de videojuegos como Free Fire y Roblox, que representaron el 9% de los casos. Facebook acumuló el 7%, mientras que Discord, Snapchat, Threads, X y otras aplicaciones reunieron el 14% restante.


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