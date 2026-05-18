Ya rige el aumento de trenes en el AMBA: cuánto cuesta el boleto

El esquema tarifario de los trenes metropolitanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasó al centro de la escena luego de que la Secretaría de Transporte comunicara aplicará una suba acumulada de hasta un 91,39% en los pasajes entre mayo y septiembre de 2026, según el tramo y la modalidad de pago.

El boleto mínimo para las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza pasaría de $280 a $330 desde el 18 de mayo para los usuarios con SUBE registrada.



Para los beneficiarios de la tarifa social, el valor será de $148,50, mientras que quienes no tengan la SUBE registrada deberán pagar el doble de la tarifa correspondiente. El boleto abonado en efectivo costará $1100.

El esquema ferroviario contempla además nuevas actualizaciones mensuales: 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre. Si se aplican todas las etapas previstas, el boleto mínimo de tren acumulará una suba cercana al 90% y pasará de $280 a alrededor de $530 hacia septiembre.