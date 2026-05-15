Cambió el clima y vuelven las lluvias: ¿Cuándo "se larga"?

Después de mañanas frías y condiciones relativamente estables, el tiempo comenzará a cambiar en el Área Metropolitana de Buenos Aires y sus alrededores.

Según el pronóstico oficial, distintas zonas bonaerenses podrían registrar lluvias aisladas durante el sábado, en un contexto marcado por el típico clima variable del otoño.

El pronóstico anticipa un fin de semana con más nubosidad, humedad y probabilidad de precipitaciones en el AMBA.

Regresan las lluvias al AMBA y crece la inestabilidad: ¿Qué anticipa el SMN?

De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, durante el fin de semana regresarán las lluvias y aumentará la inestabilidad en distintos sectores de la región.

Según los datos oficiales, el viernes 15 de mayo se mantendrá con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

La temperatura máxima alcanzará los 19 grados, mientras que la mínima será de 8°C, configurando una jornada fresca pero agradable para gran parte del territorio bonaerense.

El viernes se mantendrá con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a modificarse a partir del sábado 16 de mayo. El SMN prevé un marcado incremento de la nubosidad y probabilidades de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche. Para esa jornada, la temperatura mínima será de 12°C y la máxima rondará los 17°C.

El informe meteorológico indica probabilidades de precipitación de entre 10% y 40% durante la segunda mitad del sábado, especialmente en el AMBA y distintas localidades del conurbano bonaerense.

Además, los mapas difundidos muestran una amplia cobertura de nubosidad y lluvias sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Para el sábado 16 de mayo se espera un aumento de la nubosidad y posibles lluvias aisladas en distintos sectores del AMBA.

Además del regreso de las precipitaciones, el cambio de tiempo también traerá un ambiente más húmedo y jornadas con menor amplitud térmica.

Aunque no se esperan tormentas severas, las autoridades recomiendan mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico oficial.

Además, el SMN aconseja extremar cuidados al conducir y evitar traslados innecesarios en momentos de mayor intensidad de precipitaciones.

Las lluvias también podrían alcanzar distintos municipios del conurbano bonaerense durante el fin de semana.

Consejos ante lluvias y mal tiempo

Evitar circular por calles anegadas

Manejar con precaución y reducir la velocidad

Revisar desagües y canaletas en viviendas

Llevar paraguas o ropa impermeable

Mantenerse informado a través de canales oficiales

No sacar residuos fuera de horario para evitar obstrucciones

Tener precaución con objetos que puedan volarse en balcones o patios