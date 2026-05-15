Vuelven las lluvias a Buenos Aires el fin de semana: en qué momento llegan, según el pronóstico

Después de varios días frescos, pero con sol y sin precipitaciones en Buenos Aires, el pronóstico anunció el regreso de las lluvias. El mal tiempo llegaría durante un día del fin de semana y podría cambiar los planes de quienes tenían actividades al aire libre.

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su anticipo del clima para los próximos días. En ese marco, este viernes 15 de mayo se presenta despejado, con una temperatura máxima que alcanzará los 19 grados durante la tarde.

De acuerdo con el organismo, las lluvias volverán a la Ciudad de Buenos Aires y a distintos municipios del conurbano el sábado. La madrugada y la mañana se presentarán mayormente nubladas, con una baja probabilidad de precipitaciones hacia el mediodía, cercana al 10%.

Durante la tarde, el organismo prevé lluvias aisladas, con chances que oscilan entre el 10 y el 40%. Hacia la noche, el escenario se mantiene similar, aunque con tendencia a lloviznas.

En cuanto a las temperaturas, el sábado comenzará con una mínima de 13 grados, más elevada que la de los últimos días, y alcanzará una máxima de 17 grados por la tarde.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para el sábado 16 de mayo (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

El viento también estará presente: en la primera parte del día soplará leve desde el norte, rotando luego al sur, y hacia la noche aumentará su intensidad, con ráfagas moderadas provenientes del sudeste y sur.

Pronóstico extendido: cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires tras las lluvias

Para el domingo 17 de mayo, el SMN anticipa una jornada fresca y sin lluvias, luego de las precipitaciones del sábado. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 7 grados.

Hacia la tarde y la noche, se espera un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que rondará los 15 grados. El viento soplará desde el sector sur y sudeste, con velocidades constantes de entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas previstas.

Tras las lluvias que se darán el sábado, el sol volverá a salir en Buenos Aires durante el domingo y en el resto de la semana.

Para el inicio de la semana, el lunes 18 de mayo se presentará con condiciones estables y cielo mayormente despejado. Por la mañana, se prevé una mínima de 6 grados con nubosidad leve.

Durante la tarde, el cielo estará prácticamente despejado y la temperatura alcanzará los 16 grados. El viento será leve, entre 7 y 22 km/h, y no hay probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada.

De cara al resto de la semana, se espera un tiempo variable, con jornadas que alternarán entre cielo algo y mayormente nublado. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 6 y 8 grados, mientras que las máximas se ubicarán entre 16 y 19 grados.