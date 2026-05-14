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Jueves, 14 de mayo de 2026

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Frio, sol, ¿y lluvias? Qué dice el pronóstico para las próximas horas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones estables en el AMBA, con buen tiempo predominante y temperaturas moderadas durante la jornada.

LBarrios

  El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el buen tiempo continuará durante este jueves 14 de mayo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La jornada se presenta con clima agradable, buena presencia del sol y temperaturas que se mantendrán dentro de un rango templado durante el día, aunque con un leve descenso térmico hacia la tarde - noche.

Cómo estará el clima este jueves en el AMBA

Para este jueves, el SMN prevé una jornada con cielo parcialmente nublado durante el día y condiciones despejadas hacia la noche. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% a lo largo de todo el día, descartando la posibilidad de lluvias.

Cómo estará el clima este jueves en el AMBAPara este jueves, el SMN prevé una jornada con cielo parcialmente nublado durante el día y condiciones despejadas hacia la noche. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% a lo largo de todo el día, descartando la posibilidad de lluvias.Así estará el clima en el amba durante el resto de la jornada. (Foto: SMN).
Así estará el clima en el amba durante el resto de la jornada. (Foto: SMN).

En cuanto a la temperatura, se espera una máxima cercana a los 18 grados durante la tarde, mientras que hacia la noche descenderá hasta los 14 grados, marcando un ambiente fresco pero estable.

El viento soplará de manera leve a moderada, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h. Durante la tarde, la dirección predominante será del sector sur, mientras que hacia la noche rotará al norte. No se prevén ráfagas fuertes, lo que contribuye a mantener un escenario climático tranquilo.

Pronóstico extendido: así estará el clima el fin de semana

De acuerdo al pronóstico extendido del SMN, el buen tiempo continuará en los próximos días, aunque con un leve descenso en las temperaturas.

El fin de semana se presentará con buen clima y sin lluvias a la vista. (Foto: SMN).
El fin de semana se presentará con buen clima y sin lluvias a la vista. (Foto: SMN).

Para el viernes 15 de mayo se anticipa una jornada mayormente estable, con cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 10 grados de mínima y los 19 grados de máxima. No hay probabilidades de lluvias y el viento se mantendrá leve.

El sábado 16 mostrará condiciones similares, aunque con una leve baja en la temperatura máxima, que alcanzará los 17 grados, mientras que la mínima rondará los 13 grados. Se espera nubosidad variable y una baja probabilidad de precipitaciones, entre 0% y 10%.

En tanto, el domingo 17 continuará la tendencia de tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Las temperaturas serán más frescas, con una mínima de 6 grados y una máxima de 15 grados, consolidando un inicio de jornada frío.

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