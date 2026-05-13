Urgente: vuelven las lluvias y tormentas a varias provincias, ¿cuándo "se cae el cielo"?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que más de medio país sufrirá un cambio brusco en el pronóstico próximamente, que incluirá tormentas y lluvias.

En las provincias de Misiones, Corrientes y Formosa se esperan precipitaciones fuertes, mientras que en Chaco, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Cordoba, Santa Fe, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Tierra del Fuego podrían darse lluvias aisladas.

Las tormentas y lluvias que pueden darse en la tarde del sábado.

El SMN puntualizó que estos fenómenos climáticos llegarán durante el sábado 16 de mayo, en el transcurso de la tarde y noche.

En Salta, La Rioja, Catamarca, Chaco, Formosa y Tucumán se extenderá a lo largo del domingo.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires?



El pronóstico extendido para Buenos Aires estima que se esperan jornadas nubladas y frescas, con temperaturas mínimas de 6 grados.

El jueves 14 está prevista una mínima de 10 grados y una máxima de 18, mientras que el viernes 15 la mínima se mantendrá en 10 grados, pero la máxima aumentará hasta los 21.

El pronóstico extendido para Buenos Aires.

El sábado 16 estará más agradable, con una mínima de 13 grados y una máxima de 17. Sin embargo, el domingo 17 se espera frío, con una mínima de 6 y una máxima de 15 grados.