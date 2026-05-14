El otoño se instaló en Buenos Aires: llega un frente frío con mínimas de 5 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) evidenció el ingreso de un nuevo frente frío que acorraló a las marcas térmicas elevadas, instalando un clima más acorde a la segunda quincena de mayo.

Aunque la estabilidad atmosférica aseguró la ausencia de lluvias significativas, el protagonismo pasará ahora al abrigo pesado y a la parsimonia de las mañanas invernales. Este cambio de aire, asociado a la rotación de vientos hacia el sector sur, permitió condiciones de cielo despejado, pero con una fuerte amplitud térmica que exige cuidados.

El detalle del tiempo: del frío al sol pleno

Viernes 15 de mayo: Funcionará como el último escalón antes del descenso marcado. La jornada confirmó una máxima de 19°C y una mínima de 10°C . Cielo parcialmente nublado sin probabilidad de lluvias.

Sábado 16 de mayo: La situación meteorológica mostró un cambio ligero. Se prevé una mínima de 12°C y una máxima que bajará a 17°C . Existe una probabilidad baja ( 10-40% ) de chaparrones aislados hacia la tarde.

Domingo 17 de mayo: Se consolidó como el día más frío de la semana. El termómetro marcará una mínima de 6°C y una máxima de 15°C. El cielo se mantendrá despejado, siendo el sol el gran aliado contra la baja sensación térmica.

Cómo estará el clima los próximos días, según el SMN.

Lunes 18 de mayo: La tendencia se profundizará con el pico mínimo de 5°C en las primeras horas. La máxima se mantendrá en 15°C , consolidando un escenario de otoño avanzado que llegó para quedarse.

Martes 19 y Miércoles 20: El panorama evidenció que el frío no dará tregua. Las mínimas oscilarán entre 6°C y 8°C, con máximas que no superarán los 15°C. El cielo presentará intervalos nubosos pero sin alertas por precipitaciones.

Recomendación de servicio

Este desplome térmico de casi 10 grados en las mínimas obliga a extremar las precauciones con los sistemas de calefacción y la ventilación de ambientes. La estabilidad será total en la región, facilitando la logística urbana, pero el aire polar será el dueño absoluto de la agenda metropolitana hasta el próximo fin de semana.