Quilmes vs Tristán Suárez EN VIVO por Radio FMQ

Urgido de una victoria, urgido de puntos que lo saquen del fondo y urgido de un funcionamiento que inspire confianza, así se presenta Quilmes ante Tristán Suárez en el Centenario luego de cinco encuentros sin sumar de a tres.

El Cervecero recibe a un rival que venía muy bien en el campeonato pero que sufrió sus primeras dos derrotas de manera consecutiva en las últimas dos fechas. Además se encuentra atravesando semanas turbulentas por declaraciones de allegados al conjunto de Ezeiza que no fueron bien tomadas en el plantel.

Habrá que ver qué partido se presenta esta tarde y cómo se lo tomará Quilmes que necesitará cambiar la imagen ante su gente y volver a recuperar la identidad.

Formaciones:

Quilmes: Joaquín Canadell; Agustín Ortega, Ariel Kippes, Ian Rasso, Thomás Ortega; Mauro Fernández, Juan Yangali, Ulises Vera; Axel Batista; Agustín Lavezzi, Gabriel Vázquez.

Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Manuel Guillén, Brian Aguilar, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás Sánchez, Matías Del Priore, Kevin Colli, Ángel Almada; Matías Olguín, Maximiliano Álvarez.

Árbitro: Lucas Comesaña

Goles:

Estadio: Centenario