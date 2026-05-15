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Viernes, 15 de mayo de 2026

Cayó una millonaria red ligada a casinos de Las Vegas y hubo allanamientos en Quilmes

La banda movía dólares, captaba argentinos para viajar a Estados Unidos y operaba con cuentas bancarias y paraísos fiscales.

Redacción FMQ

La Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal acusada de realizar maniobras de lavado de activos, contrabando de divisas y operaciones financieras internacionales vinculadas a casinos de Las Vegas.

La investigación comenzó en enero de 2026 y permitió identificar a 23 integrantes de la estructura, además de otras 48 personas vinculadas a la causa, tras una serie de 30 allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, distintos puntos de la provincia (Quilmes, entre otros) y la ciudad de Rosario.

Según informaron fuentes oficiales, la banda operaba desde Argentina con conexiones en Estados Unidos y reclutaba personas con visa vigente mediante promesas de viajes recreativos y actividades relacionadas al juego. Una vez en el exterior, las víctimas eran inducidas a abrir cuentas bancarias utilizadas posteriormente para obtener créditos en casinos, transferir dinero a paraísos fiscales y evadir controles financieros internacionales.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, encabezado por el juez Pablo Yadarola, con intervención de la Secretaría N° 3. La pesquisa fue llevada adelante por el Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal.

Los investigadores determinaron que la organización tenía una estructura jerárquica liderada por un hombre y su padre, acompañados por reclutadores y colaboradores que cobraban comisiones por cada persona incorporada al circuito.

Además, se estableció que el dinero obtenido mediante estas maniobras era reinsertado en la economía formal a través de inversiones inmobiliarias, gastronómicas y financieras.

Los procedimientos se realizaron en distintos barrios porteños y en localidades bonaerenses como Martínez, Olivos, Lomas de Zamora, Ituzaingó, Lezama, Quilmes y Mar del Plata.

Durante los allanamientos se secuestraron más de 47 millones de pesos, más de 518 mil dólares, además de euros, libras esterlinas y reales. También fueron incautados vehículos, computadoras, teléfonos celulares, documentación vinculada a casinos y una pistola calibre .40 con municiones.

Entre los elementos secuestrados también había joyas, tarjetas bancarias, pasaportes, chequeras y solicitudes de crédito de casino consideradas claves para avanzar en la investigación.

Los imputados quedaron acusados por asociación ilícita, lavado de activos y violación al régimen previsto en el Código Aduanero.

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