Conductor borracho chocó varios vehículos y se atrincheró durante una hora en Quilmes

Momentos de tensión se vivieron anoche en la intersección de Dorrego y Mitre, en Quilmes, cuando un conductor que circulaba presuntamente en estado de ebriedad protagonizó una peligrosa secuencia vial.

Según testigos, el hombre manejaba realizando maniobras en zigzag por distintas calles de la zona hasta que terminó chocando varios autos estacionados y una moto, generando importantes daños materiales y alarma entre los vecinos.

Tras el incidente, el conductor se atrincheró dentro de su vehículo y permaneció allí durante aproximadamente una hora, negándose a descender pese a la presencia de efectivos policiales y personal de seguridad.

La situación mantuvo cortada parcialmente la circulación en el lugar mientras se desarrollaba el operativo para controlar el hecho. Finalmente, el hombre fue reducido y quedó a disposición de las autoridades para determinar las responsabilidades correspondientes.