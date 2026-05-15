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Viernes, 15 de mayo de 2026

Se reanudó el servicio del Tren Roca tras un accidente en Ranelagh

El hecho se produjo cerca de las 6.30, cuando una formación colisionó con una persona en inmediaciones de Ranelagh.

Redacción FMQ

La Línea Roca reanudó este viernes el servicio completo del ramal Bosques vía Quilmes, luego de las complicaciones registradas durante la mañana a raíz de un accidente ocurrido en la zona de Ranelagh.

El hecho se produjo cerca de las 6.30, cuando una formación colisionó con una persona en inmediaciones de Ranelagh, situación que obligó a limitar el recorrido de los trenes y generó importantes demoras en plena hora pico.

Como consecuencia del siniestro, el servicio funcionó de manera reducida entre Plaza Constitución y Berazategui, mientras que el trayecto hacia Bosques presentó restricciones operativas y cancelaciones parciales.

Tras varias horas de trabajo en el lugar y una vez finalizadas las tareas correspondientes, Trenes Argentinos informó la reanudación progresiva del servicio habitual en el ramal Bosques vía Quilmes.

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