Quilmes: Rodríguez Basalo, reelecto como presidente del Colegio de Abogados

La Lista Verde se impuso con amplia ventaja en las elecciones del Colegio de Abogados de Quilmes, consolidando la continuidad de su conducción al frente de la entidad.

De acuerdo al escrutinio final, el oficialismo obtuvo 966 votos, mientras que la agrupación opositora Unidos por la Colegiación alcanzó 163 sufragios. Con este resultado, el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo fue reelecto como presidente de la institución.

El proceso electoral permitió renovar las autoridades del Colegio, que nuclea a los profesionales del Derecho de los distritos de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, y ratificó el respaldo mayoritario a la actual gestión.