Rescatan caballos en condiciones extremas en Quilmes: comían basura y no podían caminar

Dos caballos fueron rescatados horas atrás en el barrio Villa Luján, en Quilmes Este , por parte del Municipio y efectivos de la Policía, tras un operativo integral conjunto de control, limpieza y saneamiento hídrico en los zanjones linderos a la autopista.

"En el operativo, con la Secretaria de Seguridad y Fiscalización, en uno de los predios encontramos dos caballos sin documentación sanitaria; uno tenía una libreta de hace 10 años, y el mismo dueño admitió que no tenía la atención veterinaria. Vivían en un corral con barro, escombros, comían basura. Así que secuestraron a los animales y se llevaron a la ONG Caballos de Quilmes", declaró en Radio FMQ Pamela Dreher, subsecretaria de Zoonosis de Quilmes.

A su vez, en cuanto al estado de los equinos, agregó: "Apenas podían caminar, sí se los veía gordos, pero puede ser por la mala alimentación, ya que quizás les daban pan y eso repercute. Por suerte ya están en tratamiento y se nota una mejoría".

Multas a los responsables de vuelcos ilegales

Cabe agregar, que se infraccionó a los autores de estos vuelcos ilegales en los citados cursos de agua, que generan el taponamiento de los mismos y provocan anegamientos en las zonas linderas, ya que no permiten el normal escurrimiento del agua. Entre los sancionados, se encuentra una empresa que se dedicaba al servicio de volquetes, que arrojaba en el lugar sus desperdicios y escombros. En este contexto, se demoró a dos vehículos y cuatro volquetes.

El procedimiento fue coordinado por la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, y contó con la colaboración de las Secretarías de Servicios Públicos, de Seguridad y de Ambiente y GIRSU, a cargo de Sebastián García, Gaspar De Stéfano y Roberto Gaudio, respectivamente.

Las mismas aportaron funcionarios y personal de sus distintas áreas de gestión para resguardar la zona y para realizar tareas, además, del equipamiento, como camiones y maquinaria de excavación y recolección, y de hidráulica para realizar el saneamiento y ampliación de los zanjones.