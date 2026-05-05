Quilmes: el sistema de cámaras identificó a un delincuente con pedido de captura

En un operativo cerrojo coordinado por la Policía de Quilmes, con apoyo logístico del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), se logró en Bernal Oeste la detención de un hombre de 22 años que contaba con un pedido de captura activo por delitos graves cometidos en la zona de Luján.

La aprehensión fue posible gracias a que el Anillo Digital instalado por la Comuna detectó el ingreso de un vehículo vinculado a hechos delictivos. La intervención se inició cuando las cámaras lectoras de patentes (LPR) del Monitoreo Quilmes emitieron una alerta sonora sobre una camioneta Peugeot Partner gris.

De inmediato, se activó un seguimiento estratégico mediante las cámaras de videovigilancia, coordinando el despliegue de efectivos del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda de Bernal y de la Policía Local (UPPL).

Tras un intento de los ocupantes por abandonar el rodado y ocultarse a pie, el rastreo en tiempo real permitió a los móviles policiales interceptarlos en la intersección de las calles Alem y Viejo Bueno, en la zona oeste de Bernal. Al identificar a los sospechosos, se constató que el conductor era intensamente buscado por la Justicia de Mercedes (UFI N° 6).

El detenido enfrenta cargos por Robo Agravado por Efracción y Escalamiento, además de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada por el uso de Violencia, en el marco de una investigación por múltiples hechos cometidos de forma reincidente.