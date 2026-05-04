La Matera celebró con esperanza: vuelven obras claves en el barrio

El barrio La Matera, en la zona oeste de Quilmes, celebró su 26º aniversario con una jornada multitudinaria que combinó música, actividades comunitarias y un anuncio central: la reactivación de la obra de la nueva escuela secundaria, que había sido paralizada por el Gobierno nacional.

El festejo fue encabezado por la intendenta de Quilmes, Eva Mieri, quien confirmó que el Municipio retomará los trabajos con financiamiento propio. "Con fondos 100 por ciento municipales vamos a culminar la obra de la tan esperada secundaria para el barrio La Matera, para que nuestros pibes puedan tener un lugar donde desarrollarse en comunidad", expresó ante vecinos y vecinas.

Durante su discurso, la jefa comunal cuestionó la paralización del proyecto y remarcó la decisión política de avanzar con recursos locales. "Cuando se abandona una obra con un 40% de avance, no solo se deja un edificio: se abandona el futuro de los pibes. Frente a eso, nosotros respondemos con más gestión y compromiso", sostuvo, y destacó el respaldo de la conducción política de Mayra Mendoza.

La celebración se realizó en la intersección de las calles 816 y 889, con entrada libre y gratuita. Cientos de familias disfrutaron de stands de instituciones y emprendedores, propuestas gastronómicas a precios populares y una nueva edición del festival "Somos Quilmes", que tuvo como cierre al grupo folclórico Aire Santiagueño. También se presentaron bandas, ballets y artistas locales, en una jornada atravesada por la identidad cultural del barrio.

Además, se entregaron reconocimientos a 29 instituciones que participaron de la organización, y la empresa de transporte San Vicente (Línea 263), que comenzó a operar en la zona en 2025, exhibió sus unidades en la plaza principal.

Vecinos y referentes destacaron el impacto de estas iniciativas. Mirian Espínola, emprendedora gastronómica, señaló que "estos eventos ayudan a generar más trabajo", mientras que Isabel Ríos Marín, directora de la Escuela Primaria Nº 87, subrayó que mejoras como el asfalto, la iluminación y la llegada del transporte "abrieron positivamente la comunidad".

La nueva escuela secundaria

La obra de la secundaria estará ubicada en la calle 890 entre 815 y 816, en un predio contiguo a la Escuela Primaria Nº 87 y el Jardín de Infantes Nº 962, completando así los tres niveles de educación obligatoria en el barrio.

El proyecto, que formaba parte de un convenio entre Nación, Provincia y Municipio, contempla la finalización de un edificio de aproximadamente 1.200 metros cuadrados cubiertos. Incluirá seis aulas, SUM, biblioteca, sanitarios, baño accesible, cocina y distintas áreas complementarias, distribuidas entre planta baja y primer piso.

También se prevé la construcción de un pasaje peatonal que conectará las calles 890 y 889, mejorando la circulación en la zona.

Con este anuncio, el Municipio busca garantizar la continuidad de una obra considerada clave para el desarrollo educativo y social de La Matera, en un contexto donde la comunidad vuelve a poner en valor la organización y la presencia del Estado a nivel local.