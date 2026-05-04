A 44 años del hundimiento del General Belgrano, Quilmes rindió homenaje a los caídos

El Centro de Veteranos de Quilmes realizó un emotivo homenaje a los tripulantes del crucero ARA General Belgrano, al cumplirse 44 años de su hundimiento durante la Guerra de Malvinas.

El acto tuvo lugar este sábado en el monumento ubicado en la bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata en Quilmes, donde excombatientes, familiares de los caídos y representantes del municipio se reunieron para recordar a los 323 marinos que perdieron la vida en uno de los episodios más trágicos del conflicto bélico de 1982.

Durante la ceremonia, se colocaron ofrendas florales y se realizó un minuto de silencio en memoria de los héroes. Los presentes destacaron la importancia de mantener viva la memoria y rendir homenaje a quienes dieron su vida por el país, en un contexto de profundo respeto.

El hundimiento del ARA General Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982, fuera de la zona de exclusión establecida durante el conflicto, y constituye hasta hoy un símbolo del sacrificio de los combatientes en la Guerra de Malvinas.