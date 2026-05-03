Tremendo vuelco en Ezpeleta: cuatro heridos tras un impactante choque

Cuatro personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Laguarda y Río Colorado, en Ezpeleta Este, donde una camioneta 4x4 volcó tras impactar contra otro vehículo por causas que aún se investigan.

En la camioneta viajaban cuatro ocupantes. Como consecuencia del fuerte impacto, una joven de 18 años debió ser trasladada con una herida cortante en la zona lumbar, mientras que los otros tres resultaron lúcidos y con lesiones leves.

Por su parte, en el otro rodado involucrado, una mujer sufrió una crisis de ansiedad producto del siniestro, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud.

En el lugar trabajaron equipos del SAME y Bomberos Voluntarios, quienes asistieron a las víctimas y llevaron adelante tareas de prevención tras el vuelco. Las autoridades buscan determinar las causas del hecho.