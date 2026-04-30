Cayó banda por robo millonario en Berazategui: 12 allanamientos y varios detenidos

Una organización delictiva cayó horas atrás luego de un operativo que incluyó 12 allanamientos en Quilmes y Lanús, en el marco de la investigación por un millonario robo ocurrido meses atrás en Berazategui.

Según el parte policial, el hecho tuvo lugar en una vivienda de la calle 102 al 300, donde al menos cinco delincuentes encapuchados ingresaron tras romper chapas del techo y el cielo raso. Una vez dentro, robaron cerca de 400 mil dólares, además de electrodomésticos y objetos personales.

A partir del hecho, el Gabinete Técnico Operativo inició una investigación que se extendió durante varios meses, bajo la supervisión del fiscal Christian Granados. Las tareas permitieron identificar a los presuntos autores y ubicar distintos domicilios vinculados a la banda.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°7 de Quilmes, a cargo de la jueza Mora, ordenó 12 allanamientos y dos registros vehiculares.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos. En una vivienda de Andrés Baranda al 500, en Quilmes Oeste, los efectivos identificaron a uno de los sospechosos señalados en la causa.

En otro operativo, en Manuel Maza al 3800, en Villa Diamante (Lanús), la Policía secuestró perfumes de marcas reconocidas como One Million, Erba Pura y Dolce & Gabbana, además de una campera, un iPhone 17 y una camioneta BMW X1. Allí detuvieron a un hombre acusado de robo agravado por efracción.

En un tercer allanamiento, en Avenida La Plata al 3900, también en Quilmes Oeste, los agentes incautaron un revólver calibre .38 y 50 proyectiles. En ese lugar imputaron a otro sujeto por tenencia ilegal de arma de fuego, en una causa paralela.

Fuentes del caso indicaron que la víctima reconoció como propios al menos tres de los perfumes recuperados durante los operativos.

El fiscal avaló lo actuado y dispuso las medidas de rigor para el detenido, mientras la investigación continúa para dar con el resto de la banda y recuperar el dinero robado.