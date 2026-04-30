Quilmes realizó el primer encuentro 2026 de la Mesa Distrital COPRET

El Municipio de Quilmes llevó adelante el primer encuentro 2026 de la Mesa Distrital de Educación, Trabajo y Producción COPRET Quilmes, en las instalaciones de Quilmes TEC. Se trata de un espacio de articulación que ya cumple siete años promoviendo la vinculación entre el sistema educativo, el mundo laboral y el desarrollo productivo local.



Durante la jornada, los participantes realizaron un balance de los avances alcanzados a lo largo de 2025 y trazaron los principales lineamientos de trabajo para el año en curso. Entre los ejes centrales se destacó el fortalecimiento de las Prácticas Educativas en Ambientes de Trabajo, así como la ampliación de instancias de formación y la generación de nuevas oportunidades para estudiantes y jóvenes del distrito.

Desde la organización remarcaron la importancia de sostener estos espacios de encuentro para consolidar políticas públicas que integren educación y empleo, con el objetivo de mejorar la inserción laboral y acompañar el crecimiento productivo de Quilmes.