Desbaratan una peligrosa banda que aterrorizó a dos mujeres en Bernal

Una peligrosa banda dedicada a cometer entraderas fue desarticulada en las últimas horas en Quilmes tras una intensa persecución policial que se extendió por varias cuadras del distrito, por lo cual cuatro integrantes de la organización fueron detenidos cuando intentaban escapar luego de asaltar una vivienda, donde sorprendieron a dos mujeres mientras descansaban.

La investigación se inició a partir del procesamiento de alertas generadas por el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), dependiente de la Secretaría de Seguridad del Municipio, que permitió coordinar un rápido despliegue policial para dar con los responsables.

El hecho tuvo lugar en una casa ubicada sobre la calle Comodoro Rivadavia al 1100, en Bernal Oeste. Allí, efectivos del Comando de Patrullas acudieron de urgencia tras un llamado al 911 que alertaba sobre un robo en curso.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a cuatro sospechosos que salían apresuradamente de la vivienda para abordar una camioneta Ford Territory blanca. Durante las primeras averiguaciones se comprobó que el vehículo circulaba con la patente adulterada.

Al advertir la presencia policial, los delincuentes emprendieron una veloz fuga que dio origen a un amplio operativo cerrojo. Del procedimiento participaron efectivos del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda, personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) y agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

La persecución se extendió hasta la jurisdicción de la Comisaría Séptima, donde los sospechosos detuvieron abruptamente la marcha e intentaron escapar a pie en distintas direcciones. Sin embargo, el rápido despliegue perimetral permitió interceptarlos y reducirlos antes de que lograran escapar.

Los detenidos fueron identificados como Santiago S. (27), Franco E. (25), Martín R. (25) y un adolescente de 16 años, identificado como Aron P.

Durante la requisa realizada en presencia de testigos, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo, pasamontañas, herramientas especializadas para forzar accesos y varios clavos tipo "miguelito", utilizados habitualmente para obstaculizar persecuciones policiales.

La investigación permitió determinar que los delincuentes habían ingresado a la vivienda tras violentar una abertura trasera. Una vez dentro, redujeron a la propietaria y a una anciana que se encontraba postrada en una cama. Gracias al rápido accionar policial, se logró recuperar la totalidad de los elementos robados.

Además, el entrecruzamiento de información reveló que la camioneta utilizada por la banda tenía un pedido de secuestro activo por robo, solicitado por la Comisaría Primera de Esteban Echeverría.

Por disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Quilmes, los cuatro integrantes de la organización quedaron detenidos y fueron imputados por el delito de "Robo calificado por el uso de arma en poblado y en banda".