Avanzan nuevas cuadras de asfalto en Villa La Florida y destacan la transformación de los barrios

La intendenta de Quilmes, Eva Mieri, supervisó este jueves el avance de las obras de pavimentación que se ejecutan en los barrios Islas Malvinas y Monteverde de Villa La Florida, donde se construyen 19 nuevas cuadras de asfalto con financiamiento íntegramente municipal. En el marco de la recorrida, también encabezó un reconocimiento a vecinos históricos de la zona por el Día del Vecino.

Los trabajos forman parte del plan de infraestructura impulsado por la gestión local, que ya alcanzó más de 1.200 cuadras pavimentadas en todo el distrito y que tiene como objetivo llegar a las 1.600 para el año 2027, según lo establecido en el Plan Bianual 2025-2027 anunciado por la intendenta Mayra Mendoza.

"Hoy es el Día del Vecino y entregamos certificados a personas que trabajaron en comunidad y dejaron su huella en la historia de este barrio. Desde el primer día de gestión, con la impronta de nuestra compañera Mayra, pensamos en cómo transformar los barrios más postergados y dignificar la vida de los quilmeños y quilmeñas", expresó Mieri durante la actividad, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler.

Por su parte, Soler explicó que el proyecto original contemplaba la pavimentación de 14 cuadras, pero que pudo ampliarse a 19 para mejorar la conectividad entre las avenidas 850 y Monteverde.

"Esperamos seguir avanzando con lo que resta para continuar generando mejoras tanto para La Florida como para todo el distrito", sostuvo la funcionaria.

La obra contempla la pavimentación de 17.564 metros cuadrados de hormigón simple, de los cuales más de 15.300 corresponden a calles nuevas y más de 2.100 a repavimentaciones. Además, incluye la construcción de sumideros, cámaras de inspección y nuevas cañerías para optimizar el drenaje pluvial.

Desde el Municipio destacaron que estos trabajos permitirán mejorar la conectividad de los barrios, facilitar el acceso de ambulancias y camiones recolectores, eliminar zanjas y reducir el estancamiento de agua, una problemática que favorece la proliferación de plagas y enfermedades.

Durante la jornada también fueron distinguidos vecinos históricos de la zona, entre ellos Julio Gómez, de 83 años y con más de medio siglo en el barrio; Alicia Silva, vecina con más de 40 años de residencia; Hugo Gallardo, jubilado con discapacidad que vive allí desde hace más de tres décadas; y Sergio Alejandro Toloza, nacido y criado en el lugar.

Los testimonios de los frentistas reflejaron la expectativa generada por la obra. Alberto Santo, quien reside en el barrio desde hace 50 años, aseguró: "Antes nos inundábamos cada vez que llovía y siento que el pavimento nos va a cambiar la vida. No esperaba vivir para verlo".

En la misma línea, Irma Salazar, otra vecina histórica, destacó: "Pienso que el Municipio está cumpliendo. Se nota el trabajo porque esto antes estaba muy abandonado".

De la actividad participaron además el subsecretario de Obras Públicas e Infraestructura, Ramiro Beltrani; el subsecretario de Participación Ciudadana, Facundo Rivero; la directora de Obras e Infraestructura, Paula Benain; y el director del Centro de Gestión y Participación Ciudadana de San Francisco Solano, José Luis Contreras, entre otros funcionarios.