Lanzan el programa "Salud Escolar" en Quilmes: en qué consiste y los detalles

La diputada provincial, Mayra Mendoza, y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, encabezaron este jueves la presentación del Programa de Salud Escolar 2026, en las instalaciones de la Escuela Primaria (EP) Nº 14 "Feliciano Chiclana", ubicada en Comandante Carbonari 379, en Ezpeleta.

El propósito central del programa consiste en delinear, desarrollar y fortalecer políticas activas que den respuesta a las necesidades de la población en edad escolar, impulsando acciones de promoción, protección de la salud y prevención de enfermedades en articulación directa entre las direcciones de las escuelas y los CAPS de cada barrio.

"Recuerdo allá, hace 4 años ya, saliendo de la pandemia, pensábamos, ¿cómo hacemos para seguir intentando acercarnos a nuestros niños y niñas? Con respecto a algo que había sucedido durante casi 2 años, que fue alejarse y estar mediados por las pantallas. El Programa de Salud Escolar de la Secretaría de Salud del Municipio fue una opción, una alternativa para acercarse y para cuidar de la mejor manera a nuestros niños y niñas en el ámbito escolar, que es el lugar donde, de alguna manera, todo sucede", señaló Mayra, acompañada por las secretarias de Salud, Natalia Nápoli, y de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez, entre otros funcionarios de ambas áreas.

Por su parte, Eva Mieri, destacó que "volver a llevar adelante este programa significa una articulación no solo entre el Estado Municipal y los efectores de salud comunitarios, sino también con la comunidad educativa, con las familias, con nuestros niños. Hagamos honor al cuidado de nuestras infancias en el año donde nuestra ciudad cumple 360 años de historia. Somos, orgullosamente, quilmeños y quilmeñas, y así lo vamos a seguir demostrando para el futuro de nuestros niños y niñas".

Durante los operativos territoriales en los establecimientos educativos, los equipos del primer nivel de atención llevan adelante un abordaje integral que incluye el registro de antecedentes de salud con participación familiar; exámenes físicos realizados por pediatras, médicos generalistas, y nutricionistas (peso, talla y cálculo de IMC); evaluaciones odontológicas con entrega de cepillos, vacunación y evaluación de agudeza visual.



En el marco de la presentación, la coordinadora del programa en Quilmes, Alba Gullermo, expuso los resultados obtenidos durante 2025 y detalló la articulación con la provincia de Buenos Aires para el lanzamiento del programa mediante la entrega de nuevos insumos y convenios para este ciclo lectivo. Además, promotoras de salud bonaerenses dictaron talleres sobre salud integral destinados a alumnos de 5º y 6º grado.

La jornada contó además con el acompañamiento de la referente del Programa de Salud Escolar del Ministerio de Salud de la Provincia, Silvia Báez, quien agradeció y acompañó el lanzamiento de este año e indicó que "hay que festejar que ya es el quinto año que el Municipio de Quilmes está desarrollando esta actividad".